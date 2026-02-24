Утки плавают по тротуарам: в Днепре парк идет под воду (видео)

Ранее для откачки воды применяли насосы

В Днепре парк Лазаря Глобы превращается в озеро. Искусственный водоем в нем вышел из берегов — на тротуаре вместо прохожих плавают утки.

Видео природного явления разместили в местном телеграм-канале. Заметим, что этот парк — один из старейших в городе и за более 200 лет существования переживал не одно наводнение.

В частности, подобная ситуация произошла зимой пять лет назад. Тогда для того, чтобы преодолеть последствия разлива, пришлось применить насосы. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. Еще 10 лет назад в парке в затоплениях обвиняли забитый мусором механизм откачки воды и сильные осадки. Пока же в Днепре так же влажно — по прогнозу, снег с дождем. В течение февраля область уже подтапливало.

Не раз озеро выходило из берегов и летом. Однажды в нем даже можно было ловить рыбу — вода затопила пешеходную часть на 30 сантиметров, так что рыбе было свободно плавать. Это произошло летом 2021 года.

Отметим, что, несмотря на то, что Днепропетровская область не ожидается среди тех, в которых прогнозируют сильнейшие наводнения, в соседних областях ожидается значительное повышение уровня воды.

Как рассказывал "Телеграф", в зоне риска — Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Харьковская области. Одна из причин – зима с большим количеством снега.