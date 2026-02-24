Одна из областей Украины готовится к большой воде: под угрозой около двухсот населенных пунктов (документ)

Весенние наводнения здесь не редкость

В Закарпатье весенние воды могут подтопить многие деревни. Спасатели готовятся к возможному наводнению.

"Телеграф" направил запрос в Главное управление ГСЧС в Закарпатской области и получил официальный ответ о том, сколько населенных пунктов под угрозой и что уже сделано, чтобы большая вода не застала людей врасплох.

Спасатели ГСЧС уже полностью подготовились к такой ситуации. Они держат наготове сотни людей и технику, чтобы быстро помочь жителям, если реки выйдут из берегов.

Как свидетельствует ответ ГСЧС, для эвакуации людей было подготовлено 713 единиц техники.

Это автомобили, тягачи и специальные машины, которые могут проехать даже по затопленным дорогам. В любой момент на помощь готовы выехать 422 спасателя.

В готовности также стоят 8 единиц инженерной техники, 58 мощных автомобилей-тягачей, 133 передвижные электростанции, 10 машин для преодоления воды, 239 насосов, 4 специальных аварийно-спасательных автомобиля и 15 дронов. Спасатели постоянно тренируются – и теорию изучают, и на практике отрабатывают действия.

Ответ ГСЧС на запрос "Телеграфа".

25 февраля 2026 года в Береговском районе состоятся обширные командно-штабные учения. На нем вместе с местными властями отработают, как поступить, если вода начнет заливать населенные пункты.

Карта рек Закарпатья

В 2024 году в области зафиксировали три случая подтопления из-за быстрого подъема рек. А вот в 2025 году массовых затоплений от паводков не было.

Напомним, Телеграф писал, что на Буковине может затопить более 120 населенных пунктов. Спасатели подготовили и личный состав, и технику.