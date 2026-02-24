Часть области уже плавает. Какие районы могут пойти под воду на Ровенщине

Спасатели объяснили, что происходит с паводками в Ровенской области

В Ровенской области в этом году начало подтапливать села. Жители снимают видео с затопленными дорогами и выкладывают их в соцсетях.

Такие кадры сняли в одной деревне на Острожчине. Там вода полностью покрыла дорогу. То же происходит в селе на Березновщине. На роликах видно, как тяжело проехать по затопленным участкам.

"Телеграф" обратился в Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области за разъяснениями. Там назвали общины, где в прошлые годы были проблемы с водой. Это Дубровицкая, Заречненская, Ракитновская и Владимирецкая территориальные общины. Впрочем, затапливать начало общины не на крайнем севере, где это традиционно происходит, но и на северо-востоке и юго-востоке области.

Ровенщину подтапливает — Инфографика

Спасатели держат технику и людей в полной готовности. У них 49 единиц инженерной и специальной автомобильной техники. Также 298 единиц насосной техники и оборудования. Кроме того, у службы есть 41 автономный источник электропитания, один снегоболотоход "Богун-2" и 27 средств для преодоления водных помех.

На круглосуточном дежурстве стоят 176 спасателей и 56 единиц техники. В резерве еще 158 человек и 81 машина. В общей сложности можно быстро привлечь 334 специалиста и 122 единицы техники.

В ГСЧС есть специальный контейнер для защиты от наводнения. Он содержит насосное оборудование, рукавные линии и барьеры общей протяженностью более 1400 метров. 20 февраля 2026 г. провели практические учения, как быстро развертывать это оборудование и безопасно ставить его при высокой воде.

Плавсредства подготовили к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Все они исправны и готовы к работе. При этом в течение 2024 и 2025 годов в службу не поступало никакой информации о подтоплении территорий из-за весенних наводнений или паводков в Ровенской области. Впрочем, в этом году синоптики сообщают, что подтоплений ждать все же стоит.

