NAUDI профінансує реабілітацію важкопоранених: у клініці "Оберіг" підписали меморандум

За допомогою програми вдасться фінансувати лікування 10 пацієнтів щомісяця

У понеділок, 2 березня, в лікарні "Оберіг" відбувалося підписання Меморандуму між клінікою та NAUDI – Національної асоціації оборонної промисловості України – про участі у програмі реабілітації важкохворих поранених.

"Телеграф" побував на заході та поспілкувався з виконавчим директором асоціації Сергієм Гончаровим про те, скільки коштів вони планують залучити та як буде працювати програма.

Попри те, що точну суму та обсяги допомоги виконавчий директор відмовився називати, посилаючись на те, що проєкт важливіше підтримувати, аніж оголошувати кількість грошей, він зміг окреслити масштаби майбутньої підтримки.

"Це дозволяє профінансувати лікування понад 10 пацієнтів щомісяця. Лікування надзвичайно складне, дороге, тому що це – залученість великої кількості персоналу, оскільки це складні пацієнти зі складними травмами та ампутаціями", – пояснює він.

Сергій Гончаров/Ян Доброносов, "Телеграф"

Сергій Гончаров говорить: на перших етапах реабілітації важкопоранених військових потрібно підтримувати, адже лікування включає в себе і відновлення, і перебування пацієнта у закладі, і харчування.

"Тобто ні від родини, ні від пацієнта відповідно не вимагається ніяких додаткових коштів для того, щоб проходити лікування та реабілітацію", – говорить виконавчий директор NAUDI.

Участь в Меморандумі є продовженням системної допомоги від NAUDI для Сил безпеки та оборони – підприємства Асоціації вже не перший рік підтримують і окремі бригади та батальйони.

"На першому етапі це були системи захисту, бронежилети, медичні засоби. Після того, наша благодійна галузь перейшла вже на забезпечення, в тому числі озброєння. А ще і допомога і для дітей наших загиблих героїв, зниклих безвісти героїв. Тому це абсолютно логічне відкриття ще одного напряму, оскільки це надзвичайно складна, довга, кривава війна і об'єктивно ми розуміємо, що державі, державним закладам охорони здоров'я, їм також надзвичайно важко і складно проводити через свої установи такий обсяг пацієнтів", – наголошує Сергій Гончаров.

Підписання Меморандуму між NAUDI та клінікою "Оберіг"

Виконавчий директор NAUDI говорить і про важливість післяургентної роботи з пацієнтами: необхідно не тільки зберегти життя людини, а й відновити роботоздатність та повноцінне функціонування.

"Тобто це складно, довго і дорого. Ми намагаємось спільно з партнерами шукати ці точки дотику, де ми можемо допомогти. Тому намагаємось бути максимально корисними, тому що ми вважаємо, що військовослужбовець завжди лишається військовослужбовцем, в тому числі після поранення. І наше завдання — це максимально робити все, що можемо для того, щоб йому допомогти. В тому числі для відновлення, в тому числі для повернення у життя, в тому числі в деяких випадках, для повернення в стрій", – підсумовує він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на дискусії "ОПК-2026: ефективність, розвиток та масштабування", організованої за участю Radio NV та NAUDI, учасники обговорили експортні обмеження та необхідність формування зрозумілого регуляторного поля для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.