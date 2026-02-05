Укр

"Мир хочет работать с украинскими производителями": Бельбас об экспорте оружия на мероприятии NAUDI

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владислав Бельбас
Владислав Бельбас. Фото Коллаж "Телеграф"

Без четких правил экспорт может сдерживать промышленность

На дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие и масштабирование", организованной с участием Radio NV и NAUDI, обсудили экспортные ограничения и потребность в понятном регуляторном поле для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Что следует знать

  • ОПК требует четких и прогнозируемых правил экспорта
  • Бизнес ожидает свободы в пределах контролируемого экспортного поля
  • Мировой интерес к украинским разработкам базируется на боевом опыте

"Телеграф" побывал на мероприятии, где с этой позицией выступил Владислав Бельбас — член Президиума NAUDI и генеральный директор компании "Украинская бронетехника".

По словам Бельбаса, для того чтобы частные предприятия инвестировали в оборудование и масштабировали производство, государство должно обеспечить бизнесу свободу.

"Если мы хотим, чтобы частные предприятия инвестировали в оборудование и масштабировали производство, бизнес должен иметь свободу в выборе заказчиков в рамках контролируемого и прозрачного экспортного поля", — отметил он.

Владислав Бельбас на западе NAUDI
Владислав Бельбас на западе NAUDI

В то же время Бельбас подчеркнул, что глобальный интерес к украинским оборонным разработкам основывается на уникальном боевом опыте, полученном во время войны. Однако без четких и стабильных правил государственной политики экспорт может превратиться из возможности в сдерживающий фактор для отрасли.

"Весь мир хочет работать с украинскими производителями из-за реального опыта применения. Но для этого нам нужна стабильная, прогнозируемая регуляторная среда", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экспорт вооружения де-факто не полностью закрыт, однако и в дальнейшем остается ограниченным в рамках действующей системы экспортного контроля.

Теги:
#Украина #Оружие #ОПК #Владислав Бельбас #NAUDI