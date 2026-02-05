"Мир хочет работать с украинскими производителями": Бельбас об экспорте оружия на мероприятии NAUDI

Без четких правил экспорт может сдерживать промышленность

На дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие и масштабирование", организованной с участием Radio NV и NAUDI, обсудили экспортные ограничения и потребность в понятном регуляторном поле для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

Что следует знать

ОПК требует четких и прогнозируемых правил экспорта

Бизнес ожидает свободы в пределах контролируемого экспортного поля

Мировой интерес к украинским разработкам базируется на боевом опыте

"Телеграф" побывал на мероприятии, где с этой позицией выступил Владислав Бельбас — член Президиума NAUDI и генеральный директор компании "Украинская бронетехника".

По словам Бельбаса, для того чтобы частные предприятия инвестировали в оборудование и масштабировали производство, государство должно обеспечить бизнесу свободу.

"Если мы хотим, чтобы частные предприятия инвестировали в оборудование и масштабировали производство, бизнес должен иметь свободу в выборе заказчиков в рамках контролируемого и прозрачного экспортного поля", — отметил он.

Владислав Бельбас на западе NAUDI

В то же время Бельбас подчеркнул, что глобальный интерес к украинским оборонным разработкам основывается на уникальном боевом опыте, полученном во время войны. Однако без четких и стабильных правил государственной политики экспорт может превратиться из возможности в сдерживающий фактор для отрасли.

"Весь мир хочет работать с украинскими производителями из-за реального опыта применения. Но для этого нам нужна стабильная, прогнозируемая регуляторная среда", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экспорт вооружения де-факто не полностью закрыт, однако и в дальнейшем остается ограниченным в рамках действующей системы экспортного контроля.