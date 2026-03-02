От моделирования одежды до штурвала Ми-24: какой была Надежда Савченко к популярности

Она была первой женщиной, поступившей в Военный университет Воздушных Сил в Харькове

Надежда Савченко – украинская военная летчица, штурман вертолета Ми-24, бывший народный депутат Украины. Ее имя стало одним из самых известных в новейшей истории страны после российского плена и судебного процесса. Однако задолго до этого она мечтала совсем не о военной или политической карьере.

Что следует знать

До начала военной карьеры Надежда Савченко получила образование дизайнера-модельера и изучала журналистику

Она стала единственной женщиной в составе украинского миротворческого контингента во время миссии в Ираке

Савченко добыла в борьбе персональное право на обучение в летном университете и овладела специальностью штурмана вертолета Ми-24

Надежда Савченко родилась 11 мая 1981 года в Киеве, тогда еще в части УССР. Она выросла вместе с младшей сестрой Верой в семье, где мама работала дизайнером и менеджером по логистике, а папа инженером-аграрником. Несмотря на разные взгляды родителей на политику (мать — антикоммунистка, отец — коммунист), в семье говорили по-украински и воспитывали детей в национальной культурной традиции.

Надежда Савченко в младенчестве. Фото: Вера Савченко, bbc.com

Детство Надежды прошло на киевской Троещине, где она ходила в украиноязычную местную школу №285. С детства она мечтала стать пилотом военных самолетов. После школы Савченко сначала пошла не в армию, а в творчество. Она получила профессию модельера-дизайнера. Параллельно она кратко изучала журналистику в Университете "Украина".

Надежда Савченко в молодости. Фото: Вера Савченко, bbc.com

Позже Савченко подписала контракт и присоединилась к ВСУ. В начале она работала радиотелефонистом, а потом парашютистом. Позже молодая летчица стала единственной женщиной в украинском миротворческом контингенте в Ираке (2004-2005), где выполняла задачи вместе с другими военными.

Надежда Савченко в молодости. Фото: Вера Савченко, bbc.com

В 2005 году Савченко поступила в Военный университет Воздушных Сил в Харькове, известный как авиационная академия. Для женщины это было почти невозможно. Но Надежда сознательно добилась права пройти обучение, написав в Министерство обороны. В 2009 году она получила квалификацию штурмана реактивных самолетов, а позже вертолета Mи-24.

Надежда Савченко в Харьковском университете Воздушных сил. Фото: Вера Савченко, bbc.com

