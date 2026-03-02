"Невидимая женщина" диктатора: кем была жена Али Хаменеи, погибшая от травм

Они были в браке более шести десятилетий

Али Хаменеи — верховный лидер Ирана, смерти которого давно боялся Путин, 62 года прожил в браке с женщиной, всю жизнь остававшейся в тени. Она почти не появлялась на публике, за что получила неофициальный титул "невидимая женщина". В результате ударов Израиля и США она впала в кому и погибла после полученных ранений.

Что следует знать

Жена верховного лидера Ирана Мансуре Багерзаде скончалась от ран после военных ударов

За 62 года брака она почти не появлялась на публике и родила шестерых детей

Мансуре вышла замуж за будущего аятолла, когда ей было 17 лет

О гибели Мансуре Ходжасте Багерзаде сообщил иранский телеканал Al Alam, а также издание Reuters. Ее не стало в понедельник, 2 марта.

Мансуре Ходжастех Багерзаде родилась в 1947 году в Машгаде, Иран, в религиозной и влиятельной персидской семье. Ее отец Мохаммад Эсмаил Ходжастех Багерзаде был известным бизнесменом в регионе, а брат Хассан занимал высокий пост в государственном телевидении Ирана — IRIB.

Сама Мансуре не искала близости к власти и почти не выходила на публичную сцену, поэтому история ее жизни для многих выглядит загадочной. С Али Хаменеи она познакомилась в 1964 году на частном мероприятии. Через год пара поженилась. Церемония бракосочетания была традиционной — тогдашний аятолла Мохаммад Хади Милани произносил речь.

Мансуре Ходжастех Багерзаде. Фото: ua.news

На момент бракосочетания Мансуре было 17 лет, а Али Хаменеи — 25. Как утверждала сама избранница аятолла, роль жены состояла не в публичных речах или политическом влиянии, а в создании спокойного домашнего пространства, где муж мог бы выполнять свои обязанности, а не думать о быте.

Мансуре Ходжастех Багерзаде. Фото: haqqin.az

Мансуре Ходжастех Багерзаде в браке с Али Хаменеи родила шестерых детей – четырех сыновей и двух дочерей – Мостафу, Моджтабу, Масуда, Мейсама, а также Бошру и Ходу.

