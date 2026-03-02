Встречается редко, но игнорировать опасно: о каком знаке часто забывают водители
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Он устанавливается на особо опасных участках дороги.
Украинские водители хорошо помнят об ограничении скорости или запрете обгона, однако некоторые дорожные знаки со временем просто "выпадают" из головы.
Один из таких — предупреждающий знак "Перегон скота". Его можно увидеть нечасто, ведь устанавливают его преимущественно там, где есть фермы, колхозы и пастбища. В городах таких участков практически нет, поэтому многие водители забывают о его значении.
На сайте "Green Way" пояснили, что этот знак предупреждает о возможном выходе домашних животных на проезжую часть. Речь идет об участках вблизи животноводческих хозяйств, пастбищ или мест перегона скота. В сельской местности животные могут оказаться на дороге неожиданно, и установить знаки абсолютно везде невозможно.
Эксперты отмечают: увидев такой знак, водитель должен быть готов к внезапному появлению коров, овец или другого скота на дороге. В таких случаях следует заранее снизить скорость, повысить внимательность и быть готовым безопасно объехать животное, не создавая аварийной ситуации.
Знак "Перегон скота" вне населенных пунктов устанавливают на расстоянии 150–300 метров до начала опасного участка, а в пределах населенных пунктов — за 50–100 метров. Поэтому даже если он встречается редко, игнорировать его нельзя, ведь от внимательности водителя зависит безопасность всех участников движения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о еще одном дорожном знаке, который водители нередко игнорируют, несмотря на то, что он заранее предупреждает о возможной опасности на дороге.