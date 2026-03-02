Не все водители пройдут этот тест по ПДД: проверьте свои знания

Попытайтесь определиться с ответом

Даже водители с многолетним стажем иногда теряются, видя сочетание знаков приоритета, проблесковых маячков и изменение направления главной дороги. На первый взгляд, ситуация кажется простой, но сможете ли вы без ошибок назвать, кто проедет первым, а кто последним.

Задача

На изображении мы видим перекресток, к которому подъехали три транспортных средства: легковой автомобиль (красный), грузовик с оранжевым маячком (бензовоз) и автопоезд (синий грузовик с прицепом).

Задача

Варианты ответа

Автопоезд первым, легковым последним. Автопоезд первым, грузовик последним. Легковой первым, автопоезд последним. Легковой первым, грузовик последним. Грузовик первый, автопоезд последним. Грузовик первый, легковой последним. Проедут по договоренности.

Разбор дорожной ситуации

Чтобы не ошибиться, давайте подробно рассмотрим дорожные знаки и положение машин.

Знаки приоритета: Перед водителями бензовоза и красной легковушки установлены знаки 2.3 "Главная дорога" вместе с табличками 7.8 , указывающими, что главная дорога на перекрестке поворачивает налево (с точки зрения водителя бензовоза) или справа (с точки зрения водителя легковушки).

Перед водителями бензовоза и красной легковушки установлены знаки вместе с табличками , указывающими, что главная дорога на перекрестке поворачивает налево (с точки зрения водителя бензовоза) или справа (с точки зрения водителя легковушки). Вторая дорога: Синий автопоезд находится на второстепенной дороге. Согласно ПДД, он должен уступить всех, кто двигается по главной дороге. Это означает, что автопоезд проедет перекресток последним .

Синий автопоезд находится на второстепенной дороге. Согласно ПДД, он должен уступить всех, кто двигается по главной дороге. Это означает, что . Оранжевый маячок: В грузовике-бензовозе включен проблесковый маячок оранжевого цвета. Согласно пункту 3.6 ПДД такой маячок не предпочитает в движении, а лишь привлекает внимание и предупреждает об опасности.

В грузовике-бензовозе включен проблесковый маячок оранжевого цвета. Согласно такой маячок не предпочитает в движении, а лишь привлекает внимание и предупреждает об опасности. Равнозначные условия на главной дороге: Поскольку и красная легковушка, и бензовоз находятся на главной дороге, они должны руководствоваться правилом "правой руки" (пункт 16.12 ПДД). Для водителя бензовоза легковой автомобиль препятствует справа.

Правильный ответ

Итак, первым проедет красный легковой автомобиль, поскольку он на главной дороге и не имеет препятствия направо. Вторым двинется грузовик с маячком (бензовоз), завершив свой маневр на главной дороге. Последним перекресток проедет автопоезд, находившийся на второстепенной дороге.

Правильный ответ: Вариант №3 — Легковой первым, автопоезд последним.

