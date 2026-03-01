Весна откладывается? Харьков накроет снег с дождем и ударят морозы

Начало марта в Харькове будет с осадками и ночными морозами

Сначала намочит, а потом заморозит — погода в начале марта в Харькове будет желать лучшего. Уже с 3 марта город покроет снег с дождем.

Что нужно знать:

8 марта возможно похолодание до -5°, по отдельным прогнозам — до -12…-14°

С середины марта синоптики прогнозируют постепенное потепление

По данным Укргидрометцентра, уже во вторник, 3 марта, с утра в Харькове начнется снег, к которому присоединится дождь. Небольшие осадки будут продолжаться до вечера. Во второй половине дня 4 марта также ожидаются осадки. После нескольких дней стабильной погоды с температурой воздуха от -1 до +2 в течение суток, в воскресенье, 8 марта, температура опустится до -5 градусов.

Прогноз погоды в Харькове 1-10 марта/ Укргидрометцентр

По данным Ventusky, морозы на 8 марта в Харькове могут быть значительно сильнее, чем по прогнозу Укргидрометцентра. Предполагают, что в ночь на 8 марта температура может опуститься до -12-14 градусов.

Прогноз погоды в Харькове на 8 марта/ Ventusky.

Однако в целом прогностические сайты не обещают столь резких погодных качелей. По данным прогноза почти весь март, в Харькове ожидается еще одно похолодание, во время которого ночная температура опустится до -8 градусов, в том числе 10-12 марта. Однако уже с середины первого месяца весны следует ожидать потепления.

Прогноз погоды в Харькове 2-22 марта/ Meteofor.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове в период с 6 по 12 марта также ожидается облачность, осадки и заморозки. Еще одна дождливая неделя ожидается ближе к концу месяца.