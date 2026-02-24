Россия ставит себя на путь постоянной конфронтации

После окончания Второй мировой войны Кремль снова начал демонстрировать имперские амбиции. На это есть две основные причины, которые тянутся шлейфом на протяжении многих лет.

Что нужно знать:

Империализм — это политика государства, когда оно стремится расширять свою власть и территорию за счёт других стран

Еще много лет назал уководство СССР поняло, что мировой коммунистической революции не будет

СССР после 1945 года окончательно вернулся к модели империи

Об этом рассказал Владлен Мараев, историк, автор и ведущий канала "История Без Мифов", в интервью на YouTube-канале "Орестократия".

По его словам, это видно даже в символических событиях того времени. Например, знаменитый тост Иосифа Сталина за "великий русский народ" в 1945 году после капитуляции Германии, произнесённый в Кремле, отражает смену стратегии.

Причиной возврата к империализму, как указывает Мараев, стало понимание руководством СССР, что мировой коммунистической революции не будет, а значит, возможности захватить власть по всему миру не представится. Потому была цель "захватить" сколько получится.

В то время уже появилось ядерное оружие и тогда уже было понятно, что без ядерного конфликта невозможно будет расширить зону влияния. Потому та зона Кремля, которая сложилась после 1945 года, там и строили этот неоимперский дискурс объяснил Мараев.

Таким образом, именно в тот период СССР окончательно вернулся к модели империи, опираясь на возможности удержания и расширения своей власти.

Империализм

В контексте этого материала важно уточнить, что собой представляет понятие "империализм" и как это относится к России в наше время.

Простыми словами, это политика государства, когда оно хочет расширять свою власть и территорию за счёт других стран.

К основным чертам империализма империализма можно отнести:

Захват чужих территорий – иногда силой, иногда через экономическое давление.

– иногда силой, иногда через экономическое давление. Влияние на другие страны – чтобы государства делали то, что выгодно "империи".

– чтобы государства делали то, что выгодно "империи". Желание быть сильнее всех – экономика, армия, культура — всё используется, чтобы показывать власть.

Ярким примером является полномасштабное вторжение России в Украину. То есть, РФ пытается полуить контроль над соседним государством, используя силу и давление. Помимо того в пример можно поставить поддержку пророссийских сил в других странах (например, Абхазии, Южной Осетии), что позволяет создавать "зоны влияния" без официальной аннексии.

