Несколько минут и готово. Украинка рассказала, как быстро почистить замшевую обувь без специальных средств (видео)
Этот раствор есть у большинства дома
С приходом настоящего весеннего тепла многие украинцы начинают убирать зимнюю обувь на хранение. Однако у многих возникает вопрос: а как почистить замшевые сапожки.
Ответ на это дала украинка в Тик Ток. Женщина рассказала, как чистит обувь после зимы от пятен и грязи.
На видео показаны обычные популярные замшевые уги в коричневом цвете. На таких моделях часто остаются пятна, которые удалить сложно, ведь мочить сапоги нельзя. Альтернативой, по словам автора, может стать мицеллярная вода. Ее в небольшом количестве следует нанести на ватный диск и им протереть обувь. Устойчивые пятна автор советует оттирать более тщательно.
После такой обработки обуви можно еще обдать пароочистителем, но на маленькой мощности, чтобы улучшить состояние волокон. Перед тем как ставить ботинки в шкаф на хранение, их следует хорошо высушить, но без использования тепла.
В комментариях пользователи отметили, что таким способом можно даже выводить пятна с зимней одежды, особенно если они образовались от косметики. Люди пишут:
- После высыхания цвет однородный остается? Потому что часто мокрое высыхает и в том месте замша темнее.
- Мицеллярная вода также очень хорошо отчищает пуховики на рукавах, карманах и воротниках. Никаких разводов не оставляет.
- И пуховики от тоналки этой же мицеллярки.
- Сухой шампунь для волос.
- Только та, что без масла.
