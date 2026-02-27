Запуск займе місяці? Коли аеропорт Дніпра може відновити польоти

У 2021 кількість пасажирі перетнула понад 200 тисяч

Аеропорт у Дніпрі не зможе відновити свою роботу в найкоротші строки. Навіть після дозволу та підтвердження безпеки польотів.

Про це повідомили у міській раді Дніпра на запит "Телеграфу". Зауважимо, що станом на кінець 2023 року Дніпровський аеропорт (МА "Дніпро") було повернуто під контроль держави за рішенням Верховного Суду.

У документі зазначено, що аеропорт припинив свою роботу після початку повномасштабного вторгнення, однак наразі роботи по підготовці до відновлення польотів не проводяться.

"Для відновлення польотів на аеродромі м. Дніпро по цивільним процедурам протягом 4-6 тижнів після припинення бойових дій можливості немає", — йдеться у повідомленні.

Коли аеропорт Дніпра може відновити роботу

Ба більше, пропозицій від авіакомпаній під час війни не поступали. Для поновлення польотів з Дніпра, після закінчення бойових дії, компанії слід буде провести ряд робіт. Йдеться про визначення експлуатанта аеродрому, складення комісії для проведення аудиту щодо стану злітно-посадкової смуги, будівель та комунікацій аеродрому. Після цього затвердити план відновлення, забезпечити фінансування та отримати Сертифікат аеродрому від ДАСУ.

Таки чином, відновлення роботи аеропорту Дніпра може зайняти щонайменше кілька місяців.

Для довідки

Міжнародний аеропорт "Дніпро" — це аеропорт на південному сході міста Дніпро. Головним оператором аеропорту є компанія "Дніпроавіа". Кількість пасажирів на 2021 рік становила 267 829 осіб. Були прямі рейси з Києвом, Віднем, Івано-Франківськом, Тель-Авівов.

Аеропорт Дніпра

Зауважимо, що спочатку летовище аеропорту належало ТОВ "Галтера", але в ході судових засідань, воно перейшло під контроль держави. Адже компанія не виконувала умови договору. Серед авіакомпаній, які працювали з аеропортом, були місцева "Дніпроавіа", Austrian Airlines, Міжнародні авіалінії України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко аеропорт "Бориспіль" може відновити роботу та польоти.