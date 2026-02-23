Пришло из русского языка? Объясняем, стоит ли употреблять в украинском слово "подвиг"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Собрали ряд удачных украинских синонимов
С каждым месяцем стремительно увеличивается число украиноговорящих людей в мире, а вместе с тем растет и число борцов с суржиком и заимствованием с русского языка. Среди прочего, некоторым интересно, корректно ли употреблять в украинском языке слово "подвиг". "Телеграф" разобрался в вопросе.
Слово "подвиг" используется для описания важного, значимого действия, героического и самоотверженного поступка. Оно имеет старославянское происхождение и появилось от слова "двигать". Это слово распространено в русском языке, однако также присутствует и в украинских словарях, ввиду чего можно уверенно сказать, что употребление в украинской речи слова "подвиг" не является ошибкой.
Однако слово "подвиг" все же имеет много общего с русским языком, ввиду чего, если у вас есть желание, его можно заменить другими украинскими словами, которые имеют такое же или схожее значение.
Вот список синонимов:
- звершення;
- самовідданий вчинок;
- геройство;
- досягнення;
- успіхи.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заменить в украинском языке такие распространенные русские фразеологизмы как "у кого что болит", "чем бы дитя не тешилось".