Пришло из русского языка? Объясняем, стоит ли употреблять в украинском слово "подвиг"

Собрали ряд удачных украинских синонимов

С каждым месяцем стремительно увеличивается число украиноговорящих людей в мире, а вместе с тем растет и число борцов с суржиком и заимствованием с русского языка. Среди прочего, некоторым интересно, корректно ли употреблять в украинском языке слово "подвиг". "Телеграф" разобрался в вопросе.

Слово "подвиг" используется для описания важного, значимого действия, героического и самоотверженного поступка. Оно имеет старославянское происхождение и появилось от слова "двигать". Это слово распространено в русском языке, однако также присутствует и в украинских словарях, ввиду чего можно уверенно сказать, что употребление в украинской речи слова "подвиг" не является ошибкой .

Однако слово "подвиг" все же имеет много общего с русским языком, ввиду чего, если у вас есть желание, его можно заменить другими украинскими словами, которые имеют такое же или схожее значение.

Вот список синонимов:

звершення;

самовідданий вчинок;

геройство;

досягнення;

успіхи.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно заменить в украинском языке такие распространенные русские фразеологизмы как "у кого что болит", "чем бы дитя не тешилось".