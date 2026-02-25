Будет ли выходной 8 марта в 2026 году? Календарь выходных и праздников на месяц

В Украину наконец-то приходит весна

После долгой и морозно-снежной зимы в Украину приходит весна. Первый месяц — март — будет иметь несколько важных дат и праздничных дней. А в целом в нем будет 31 день.

"Телеграф" подготовил календарь на март 2026 года со всеми важными датами и выходными.

Всего в марте 31 день, из них 22 рабочих и 9 выходных (суббота и воскресенье). В первый месяц весны отмечается несколько праздников и памятных дат, однако они не предусматривают дополнительных выходных.

Как известно, из-за действия военного положения в Украине все дополнительные выходные по случаю праздников не предоставляются. Таким образом, украинцы, которые работают в государственных учреждениях, не получат дополнительный выходной 9 марта (так как праздник 8 марта выпадает на воскресенье).

Календарь на март 2026

8 марта — Международный женский день.

14 марта — День украинского добровольца.

25 марта — День Службы безопасности Украины.

26 марта — День национальной гвардии Украины.

Календарь на март 2026. Фото: коллаж "Телеграф"

