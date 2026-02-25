В Египте заметили двойника "Сильпо": что там продают и как выглядит магазин

Этот магазин не похож на украинский

Украинские туристы в Египте заметили странное совпадение. Названия некоторых местных магазинов практически повторяют бренды, знакомые из Украины. Одним из таких оказался "Сильпо".

Одна из путешественниц опубликовала фото в Threads, где показала вывеску "Сильпо", шутя, подаст ли украинская сеть в суд. Фото быстро разлетелось по сети и набрало комментарии и лайки.

На видео можно увидеть, что в магазине продается одежда, а не продукты, как в Украине.

Стоит отметить, что, несмотря на волну шуток в соцсетях, подобные совпадения названий магазинов — не редкость в туристических странах. Предприниматели часто используют знакомые иностранцам слова или бренды, чтобы привлечь внимание путешественников и вызывать у них доверие или любопытство. Такие маркетинговые приемы рассчитаны, прежде всего, на туристов, которые узнают известные названия и охотнее заходят в магазин.

