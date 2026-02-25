Одессу готовят к круговой обороне: что происходит и есть ли поводы для паники

Военные обустраивают противотанковые рвы и инженерные заграждения

Вокруг Одессы и Одесской области создаётся система кольцевой обороны для отражения возможной атаки как с суши, так и с моря. Однако украинцев просят не паниковать по этому поводу.

Что нужно знать:

Идет обустройство противотанковых рвов, инженерных ловушек и других защитных элементов

Параллельно наращиваются подразделения добровольческих формирований территориальных общин

Аналогичные оборонительные мероприятия проводятся и в других прифронтовых городах — Запорожье, Днепр, Павлоград, Херсон, Николаев

Начальник войск территориальной обороны "Південь" Денис Носиков сказал, что идет обустройство противотанковых рвов, инженерных ловушек и других защитных элементов вдоль границ региона.

Это килл-зоны, противотанковые рвы, ловушки, капканы, "Ягоза", замозаметные препятствия. Я не могу сейчас детально рассказать просто, но эт о очень мощная большая система. Просто так сюда никто не зайдет. Эт о будет просто невозможно отметил Носиков.

Кроме того, по его словам, сейчас наращивают также подразделения добровольных формирований территориальных общин. Носиков объяснил, что это не ВСУ, но это дополнительный ресурс. Они могут выполнять свои задачи в рамках боевых распоряжений. В этот список входят студенты, пенсионеры, большое количество людей, которые по здоровью не могут вступить в ВСУ.

Также в рамках программы подготовки населения к национальному сопротивлению идет подготовка людей на полигонах с инструкторами. В случае необходимости они будут дополнительно привлечены к обороне Одессы.

Стоит ли паниковать?

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии "Телеграфу" объяснил ситуацию и опроверг панику. Согласно его словам, это лишь плановые действия.

Смотрите, все города, расположенные на недалеком расстоянии от линии боевого столкновения, все должны быть подготовлены к тому, чтобы вести боевые действия. Это военная наука такого требует. То есть, это никакой паники, никакого аврала, это все планово. сказал собеседник.

Кроме того, Волошин добавил, что подобные мероприятия проводятся также и в других городах, расположенных близко к линии боевого столкновения — Запорожье, Днепр, Павлоград, Херсон, Николаев и т.д. Полосу обороны видели также и вокруг Киева.

Владислав Волошин. Фото: facebook.com/marektv

В то же время спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии "Телеграфу" подтвердил, что вокруг Одессы ведутся плановые фортификационные работы, однако не стал комментировать вопрос более детально.

Сергей Братчук. Фото: facebook.com/sergij.bratcuk.931422

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что командующий Нацгвардией назвал критические потребности фронта.