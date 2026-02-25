Водители в Украине забыли об одном дорожном знаке: о какой опасности он предупреждает

Его очень легко запомнить

В Украине водители почти перестали обращать внимание на один дорожный знак, который часто можно встретить в городах. Из-за определенных ограничений его предупреждение пока временно не актуально.

Им является дорожный знак "Низколетящие самолеты". Как объясняют на профильном сайте "Green Way", Этот знак устанавливается на участках дорог, проходящих рядом с аэродромами или под траекторией полета самолетов и вертолетов на малой высоте. Его цель — предупредить водителей о возможном внезапном шуме и появлении воздушного судна над дорогой.

Один из преподавателей ресурса отмечает, что знак нужен для безопасности: неожиданный гул может заставить водителя инстинктивно искать источник звука, оторваться от управления и потерять контроль над автомобилем. Это могло привести к выезду на встречную полосу или обочину.

Этот знак за пределами населенных пунктов размещают за 150-300 метров до опасного участка, а в пределах города или села — за 50-100 метров до его начала.

Где устанавливается дорожный знак Фото: Green Way

