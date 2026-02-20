Только потерями России войну не завершишь: командующий Нацгвардией назвал критические потребности фронта

По его оценке, при поддержке США и европейских партнеров Украина способна держать оборону еще год или два

Украине необходимо вооружение оперативного уровня и солдаты для ротации. Однако даже убивая больше россиян, Украина войну не закончит, уверен командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

Что нужно знать:

Украине нужны средства поражения, способные уничтожать командные пункты и цели в оперативной глубине противника

Не хватает ресурса для полной ротации военных

Даже увеличение потерь российских войск само по себе не приведет к завершению войны — необходимо также экономическое давление на Россию

В интервью BBC он очертил, какое именно оружие нужно Украине. В частности, он отметил, что необходимо вооружение, которое могло бы действовать на оперативной глубине, что важно на поле боя, по типу ракет установки HIMARS.

Это могут быть ракеты дальнего действия, для того чтобы уничтожать командные пункты, уничтожать их пилотов, так как они делают своими самолетами, своими КАБами, чего у нас, к сожалению, нет в том количестве и в том объеме, чтобы давать обратный ответ. Александр Пивненко, командующий НГУ

Пивненко подчеркнул, что Украина на тактическом уровне имеет дроны разных типов, достаточные виды вооружения: "Мы работаем очень неплохо". Однако на фронте не хватает не только некоторых видов оружия, но и личного состава для ротации. По словам командующего, чтобы дать отдохнуть людям, отпуска, нужен еще один комплект войск для полной ротации.

Александр Пивненко/ Фото: МВД

Командующий НГУ также акцентировал, что Украина может защищаться еще год и два с помощью партнеров США и Европы. Но бороться с превосходящим количественным противником нужно экономическим давлением.

"Количеством, если мы будем убивать больше и больше россиян, то мы этим не закончим войну", — сказал Пивненко.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за 19 февраля зафиксировали 237 боестолкновений. Россияне активно используют КАБы, РСЗО и дроны против украинских защитников. Наибольшее количество атак – на Покровском направлении, там остановили 37 штурмов. На Гуляйпольском — 29. Россияне атакуют по всей линии фронта — на северной и южной Слобожанщине атаковали по 12 раз, пытались четыре раза прорваться под Купянском, 13 атак было на Лиманском направлении, 12 на Славянском, три на Краматорском, 19 на Константиновском, 19 на Константиновском Приднепровском.

Карта боевых действий на Покровском направлении/ Источник: Генштаб ВСУ

Карта боевых действий на Гуляйпольском направлении/ Источник: Генштаб ВСУ

В целом, по заключению Института изучения войны, украинским Силам обороны удалось недавно продвинуться вблизи Купянска, однако российские войска имеют продвижение вблизи Славянска.

Ситуация вокруг Купянская/ Источник: ISW

Ситуация вокруг Славянская/ Источник: ISW

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия заявила о том, что планирует захватить всю Донетчину. Но это не остановит врага, политические амбиции Кремля гораздо больше.