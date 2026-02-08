Война дронов, реформы и общественная ответственность: командир ПВО 3 АК об украинской стратегии

Военный считает, что главной задачей украинского народа является единение

Российские самолеты уже не чувствуют себя на украинском небе так свободно, как это еще несколько лет назад. Как объясняет Максим Зайченко, командир 1030-го отдельного зенитного ракетного дивизиона "Аквила" 3-го армейского корпуса, причиной тому удачно выстроенная на всех эшелонах система ПВО.

В интервью "Телеграфу" командир поведал о нужных реформах в армейской системе и украинском обществе. Первую часть нашего разговора можно прочесть по ссылке.

Добровольчество, отбор и подготовка

— Вы упоминали о проблеме уклонения от мобилизации и в целом о теме рекрутинга, которая сейчас считается довольно острой. Как сейчас происходит набор личного состава в дивизион и отличается ли мотивация людей, приходящих добровольно, от мотивации и, возможно, эффективности тех, кто был мобилизован?

— Мы с вами сейчас находимся в центре рекрутинга, куда приходят люди. И здесь мы придерживаемся того же принципа, который был и в 2014 году, когда началась АТО. Тогда мы собирали людей именно из добровольцев.

Так же и в первый день полномасштабного вторжения — тысяча людей, наверное, пришла уже в первый день и сказала: "Ребята, давайте будем что-то делать, дайте нам оружие. Мы готовы под вашим командованием, как гражданские люди, защищать столицу". Поэтому принцип добровольчества сохраняется и сейчас. Люди даже на четвертом году войны добровольно приходят к нам.

Конечно, это количество меньше, чем раньше. Конечно, шире стали и возрастные группы, и социальный срез. И с каждой категорией нужно уметь работать.

Активно приобщается молодежь, которая приходит по контракту "18–24". Они еще могут не подлежать мобилизации, но сознательно приходят к нам, потому что понимают: здесь они смогут себя реализовать.

У нас почти нет комплектования через ТЦК. Мы активно используем все доступные законные механизмы: люди могут прийти по контракту (а их существует несколько видов), могут перевестись из другой воинской части. Также у нас были и есть кейсы работы с людьми, находившимися в статусе СЗЧ (самовольное оставление части).

И здесь важно сказать: очень большая часть таких людей ушла в СЗЧ не потому, что не хотела воевать, а по конкретным причинам — конфликты с командованием или проблемы в подразделении, которые они не смогли решить. СЗЧ стало для них единственным, как они тогда считали, выходом. Эти люди приходят к нам, продолжают службу, интегрируются в систему, и процент повторных СЗЧ у нас крайне низок.

Ключевой вопрос, который мы задаем каждому: какая твоя мотивация прийти к нам?

Если человек приходит бороться за Украину, уничтожать противника — мы найдем для него соответствующую должность: боевую или тыловую в зависимости от его возможностей. Список должностей очень широк. Если же человек сразу говорит, что хочет просто "отсидеться" и быть бесполезным, мы честно говорим: "Друг, тогда тебе, наверное, лучше искать другой вариант". Потому что такой человек будет мешать и себе, и подразделению. Максим Зайченко

Максим Зайченко на фоне сбитого российского "шахеда"

Но на самом деле таких случаев немного. Чаще люди приходят с мотивацией воевать за Украину, но не понимают, как именно это делать. У них есть базовое осознание: "Я хочу защищать Украину", — и на этом все. Поэтому мы уделяем большое внимание подготовке.

Сначала — базовая военная подготовка. Наши люди проходят обучение в учебных центрах, но после возвращения в подразделение мы обязательно проводим оценку — так называемую точку входа. Если видим пробелы — на своем уровне доучиваем, доподготавливаем.

Далее — профессиональная подготовка. Если это пулеметчик, он должен в совершенстве владеть пулеметом — мы этому учим на собственной инфраструктуре и в учебных центрах. Если это радарист — он получает соответствующую подготовку оператора РЛС. Если это связист, пилот, оператор БПЛА — каждый работает в своем направлении.

Именно поэтому у нас функционирует корпусная школа ПВО. Людей, которые приходят к нам, мы готовим как операторов и штурманов БПЛА-перехватчиков, радаристов, операторов ПЗРК, операторов зенитно-ракетных комплексов, которые есть у нас на вооружении.

Отдельная составляющая — морально-психологическое состояние. Командир для нас — это лучший психолог, который должен знать своих бойцов. Вместе с тем у нас есть и хорунжая ветвь — хорунжие системно работают с личным составом в вопросах просвещения и мировоззрения. Это и история Украины, и причины войны между Россией и Украиной, и понимание того, что происходит в мире. Потому что это не локальная война, а часть глобальных процессов, и люди должны понимать свою миссию.

Есть сержантская ветвь, отвечающая за боевую подготовку, дисциплину, ежедневную работу с личным составом. Управление подразделением для нас — это сервис обеспечения нужд бойца. А от бойца требуется выполнение боевых задач.

Почему российская авиация потеряла свободу действий

— Разгромить Россию в воздухе, учитывая огромные масштабы этой страны, — это вообще реальная задача для нас?

— Частично мы эту функцию уже выполняем. Когда мы говорим о воздушном пространстве, то сейчас понятно, что самая большая угроза — это те "шахеды", которые летят по мирным городам или по объектам критической инфраструктуры.

В то же время воздушная угроза — это не только "шахеды" и не только ракеты. С ракетами ситуация понятнее, нам нужны дополнительные зенитно-ракетные комплексы, которые мы можем получить исключительно благодаря международной поддержке.

Но есть еще одна угроза, которая раньше считалась одной из основных, — это авиация. Армейская авиация, вертолеты, тактическая авиация, самолеты, которые по классической логике должны господствовать над территорией, которую противник пытается оккупировать.

Сегодня над территорией Украины вражеские самолеты и вертолеты фактически не летают. Почему? Потому что выстроена система противовоздушной обороны — на всех эшелонах. За четыре года было сбито значительное количество как самолетов, так и вертолетов.

Сбитый российский Су-34

Я хорошо помню период Бахмутской кампании, когда во время зачистки Андреевки, которую мы отбили у противника, по нашим группам на бронетехнике работал вертолет Ка-52, применяя управляемые противотанковые ракеты. Он буквально зависал в воздухе над соседним населенным пунктом, в зоне ответственности другой бригады. Мы тогда не могли достать его нашими средствами, а он фактически находился над войсками Сил обороны Украины и наносил удары.

Такие случаи были. Сегодня такого уже нет. Это результат большого объема проведенной работы. Противник понимает, что при приближении к линии боевого соприкосновения его авиация будет уничтожена — либо переносными зенитно-ракетными комплексами, либо другими средствами ПВО. Поэтому нынешние случаи применения авиации — если они и случаются — имеют либо авантюрный, либо сугубо эпизодический характер.

Еще одна важная задача ПВО — не допустить десантирования противника на нашей территории. То, что происходило в первые дни полномасштабного вторжения, в частности попытки десанта в Гостомеле, — это как раз пример одних из первых успешных действий наших войск, когда была уничтожена часть авиации противника.

Поэтому сказать, что противник владеет нашим воздушным пространством — неправильно. Мы не даем ему этого сделать. Мы его фактически громим в воздухе и продолжаем это делать. Поэтому он существенно ограничен в применении авиации и вынужден искать другие решения для массированных комбинированных ударов. Максим Зайченко

Максим Зайченко с собратьями

Наша задача — найти контррешения, в том числе асимметричные. Если говорить в целом о системе противовоздушной обороны, то в чем-то у нас уже есть большие преимущества и существенные ограничения для противника, а в чем-то нам еще нужно серьезно поработать.

Что требует реформ в ВСУ

— По вашему мнению, что сейчас нужно изменить или реформировать в армейской системе в целом? Возможно, вы можете сказать конкретно о тех изменениях, которые уже были внедрены в бригадах, присоединившихся к Третьему армейскому корпусу?

— Если говорить в целом, то положительно можно оценить реформу перехода на корпусную, армейскую структуру управления. Речь идет о том, что временные органы управления на оперативно-тактическом уровне постепенно исчезают, а взамен формируются постоянные командования с полным комплектом подразделений.

Армейский корпус имеет другие возможности: он не просто "латает дыры", забирая подразделения из бригад, чтобы закрыть проблемный участок фронта, а затем возвращая их обратно. Корпус понимает, что имеет постоянный комплект сил и средств, с которым ему придется воевать долгое время. Поэтому он планирует, организует и обеспечивает свои подразделения с долгосрочной перспективой и четким видением.

Сейчас ключевая задача — довести эти начинания до конца. Недавно было заявление главнокомандующего Сырского о том, что сформированные корпуса переходят к следующему этапу: бригады, административно входящие в состав корпусов, постепенно переходят к своим корпусам "на земле" и интегрируются в систему так, чтобы это не повлияло на ситуацию на поле боя. В то же время есть вещи, требующие доработки. Я бы выделил как минимум два направления.

Первое — это улучшение БЗВП, базовой общевойсковой подготовки. До сих пор случаются случаи, когда люди приходят из учебных центров и видно, что с ними еще нужно серьезно работать.

Решение для этого есть. Командир корпуса Андрей Билецкий неоднократно говорил о возможности довольно быстро реформировать систему БЗВП за счет привлечения инструкторов из боевых бригад. Если правильно сбалансировать это количество, чтобы не ослабить боевые подразделения, то уже через полгода — год это даст значительно более высокое качество подготовки новых бойцов, возвращающихся в те же бригады.

Второй вопрос — это сержантская ветвь. Речь идет о ее состоятельности, статусе, влиянии на подразделение и на процесс управления. Сержант — это не просто звание. Это в первую очередь лидер, работающий с коллективом, и помощник офицера-командира, помогающий реализовать замысел.

Очень часто проблема возникает между замыслом и выполнением боевого задания: смогут ли люди физически выполнить задачу, имеют ли они достаточное ресурсное обеспечение, готовы ли они с точки зрения подготовки. Именно здесь нужна сильная сержантская ветвь — для контроля, коррекции, помощи и обеспечения выполнения.

В Третьем армейском корпусе сержантская ветвь — это отдельная вертикаль управления. Сержанты имеют полномочия и влияние, сопоставимые с офицерскими, и фактически являются частью управленческого звена. Они реализуют управление через сержантскую структуру.

К сожалению, в некоторых подразделениях еще сохраняется устаревшее отношение, где сержант — это просто формальное звание. Поэтому институциональное развитие сержантской ветви — это одна из ключевых реформ, которую стоит масштабировать на всю структуру Вооруженных Сил Украины.

– А что, по вашему мнению, нужно реформировать в украинском обществе? Что беспокоит вас как военного?

— Здесь, я думаю, ключевое — это информационная политика. Если мы говорим именно об обществе, то важно понять, каким образом государство в целом и Вооруженные силы Украины в частности должны работать с людьми, которые даже на четвертом году войны так и не осознали, что это не политические соревнования, а вопрос выживания.

Эта зима очень четко показала: ты можешь иметь любые политические или идеологические взгляды, но методы, которые использует противник, направлены исключительно на уничтожение — и не только военными средствами, а путем истощения, создания нечеловеческих условий.

Общество в целом должно четко понимать: украинская армия — это не что-то отдельное от общества. Люди, которые приходят служить, до этого были гражданскими: техниками, врачами, учителями, работниками предприятий, предпринимателями. И мы должны осознавать, что армия — это единственный инструмент, позволяющий нашему государству защищать себя на собственных условиях.

Надеяться на то, что кто-то о чем-то договорится — политики в других странах, на других площадках — и на этом все закончится, значит обманывать самих себя. Единственный гарант безопасности Украины – это Вооруженные силы Украины, которые держат фронт. Максим Зайченко

Максим Зайченко/Facebook-страница

Те, кто этого не понял или не захотел принять, в большинстве своем уже покинули территорию Украины и живут свою жизнь где-то за границей. Это их выбор. Но такие люди, как правило, всегда будут бежать от проблем — и всегда будут оставаться чужими.

Мы же говорим о тех, кто здесь остается. Наша задача — аккумулировать усилия. Помогать. Не все люди могут быть в армии — по разным причинам. Кто-то работает в оборонной промышленности, кто-то в критической инфраструктуре. Но ключевое — сосредоточиваться на том, чтобы украинская армия была сильной.

Важно не подыгрывать деморализации в информационном пространстве. Когда появляются истории о конфликтах на блокпостах, когда кто-то пытается "объяснять" солдату, почему тот проверяет документы, — такие вещи деморализуют бойцов, которые хотят верить, что они защищают интересы общества. Общество, в свою очередь, должно давать военным уверенность, что они стоят за справедливое дело.

Есть и другая проблема — когда часть людей, даже находясь в Украине, пытается сделать вид, что война их не касается. Продолжают жить, отдыхать, тратить большие средства, будто ничего не происходит. Я не хочу здесь никого конкретно указывать, но осознание того, что в стране война, должно быть общим.

Мы как народ должны объединиться и подумать, чем можем помочь друг другу. Даже на базовом уровне — помочь соседям, которые мерзнут, не имеют света, воды, возможности зарядить телефон. И, конечно, постоянно помнить: украинская армия — это единственный гарант защиты от противника.

О победе, переговорах и ответственности общества

– От представителей власти звучат осторожные прогнозы, что в 2026 году война может закончиться. Как вы относитесь к таким прогнозам? Есть ли у вас собственное видение этого вопроса?

– Мы с ребятами сосредотачиваемся на выполнении боевых задач. И я скажу так: если мы начнем сыпаться, то никакие переговоры противника не остановят.

Наша задача — удержать фронт. По крайней мере на том уровне, на котором он есть сейчас. Командование уже публично говорило, что существуют определенные замыслы по контрдействиям. Сейчас мы находимся в активной обороне, но я уверен, что в ближайшее время для противника будут сюрпризы. Максим Зайченко

Максим Зайченко/Facebook-страница

Мы точно не собираемся просто отсиживаться. Есть задача — и кроме нас ее никто не выполнит. Именно на этом мы и концентрируемся.

– За последние четыре года слово "победа", мне кажется, стало немного затертым. Верите ли вы в нее?

— Верю. Без веры, конечно, было бы сложно что-то делать. Не веря в свое дело, трудно продолжать. Поэтому да — мы верим. Но всегда встает вопрос реализации наших мечтаний и желаний. И здесь нужно много работать, быть рациональными, четко осознавать наши сильные и слабые стороны.

У нас нет никаких дедлайнов — и их на самом деле не может быть. Даже если состоятся какие-то переговоры или договоренности о прекращении огня, это точно не означает, что можно выдохнуть и сказать: "Все, теперь я еду отдыхать". Потому что пока существует Российская Федерация в том виде, в котором она есть сейчас — с таким политическим устройством и такой идеологической структурой, — угроза будет постоянной.

Поэтому, когда мы говорим о победе, то, наверное, речь идет не просто о выигрыше конкретной битвы. Для нас идеальной победой было бы политическое уничтожение этого враждебного государства в нынешнем виде.

Распад этого империалистического монстра на отдельные субъекты, которые будут жить своей полноценной жизнью как государства, со своими народами. Это была бы настоящая победа, потому что тогда их внутренние проблемы, которых у них очень много, стали бы для них важнее, чем желание лезть в дела нашей страны. А дальше уже многое зависит от нас самих.

Наша внутренняя победа — это создать такие условия, чтобы мы и наши дети могли жить в процветающей стране. В стране, где есть закон и порядок, где есть возможность честно зарабатывать средства, вкладывать их в образование, спорт, развитие, жить без страха за безопасность и здоровье. Радоваться тому, что мы живем в стране, где есть все: море, горы, солнце, зима, снег. Вот это для меня и есть победа. Это, конечно, идеалистическое видение. К нему нужно идти, и я уверен, что на этом пути будет много проблем. Сегодня это абсолютно очевидно — есть и внутренние вызовы. Максим Зайченко

Но это не значит, что мы должны остановиться. Потому что если мы остановимся — на этом, наверное, все и закончится. Мы идем вперед и стараемся дойти до того идеала, который себе представляем.

Мы должны быть готовы к продолжению борьбы. Не только с внешним агрессором, но и с самими собой — со своей инертностью, с желанием ничего не делать. Я думаю, что это одна из самых больших проблем: когда люди не осознают, что они несут ответственность за собственную жизнь и за будущее своей страны.

