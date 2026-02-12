Жизнь турецкого "двойника" Эпштейна превратилась в ад (фото)

Как чрезвычайное сходство с любителем секс-вечеринок разрушило жизнь обычного человека

Житель Турции Рифат Оздемир оказался в центре внимания из-за внешнего сходства с Джеффри Эпштейном — американским финансистом, имя которого связано с громкими делами о сексуальном насилии и торговле людьми. По словам мужчины, это сходство стало причиной преследований в соцсетях и на улицах.

Что следует знать

Оздемир родом из Кайсери, однако проживает в Анкаре. Во время пребывания в родном городе он столкнулся с насмешками и оскорбительными замечаниями от прохожих. Люди якобы говорили ему фразы типа: "Эпштейн не умер — он теперь в Кайсери". Как сообщает издание Oxu.Az, мужчина признался, что такие слова оказали серьезное влияние на его психологическое состояние.

Он подчеркнул, что сравнение с человеком, ставшим символом преступлений, является для него болезненным и унизительным. Оздемир подчеркнул, что не имеет ничего общего с этими событиями и категорически отвергает какие-либо ассоциации. В своих комментариях он отметил, что подобные заявления наносят глубокий моральный ущерб.

"Двойник" Эпштейна

Из-за давления со стороны общества мужчина решил покинуть Кайсери. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что возвращается в Анкару и неделю планирует не выходить из дома.

