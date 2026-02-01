"Медовая ловушка КГБ" и 1056 упоминаний Путина. Что про новые файлы Эпштейна пишут мировые СМИ

В документах говорится, что у Джеффри Эпштейна была по меньшей мере одна личная встреча с Владимиром Путиным

Министерство юстиции США опубликовало более трех миллионов страниц файлов финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В документах всплыли известные фамилии, а также множество новых фактов.

Сегодня эта тема в топе мировых СМИ. "Телеграф" собрал самые яркие реакции медиа.

"Секс-империя Эпштейна была "медовой ловушкой КГБ": финансист-педофил неоднократно вел переговоры с Путиным после вынесения обвинительного приговора, а российских девушек специально привозили для сбора компромата на всемирно известных личностей", – с таким длинным заголовком вышла публикация в британском издании Daily Mail.

По мнению источников в разведке, Джеффри Эпштейн руководил "крупнейшей в мире операцией по внедрению женщин в сети наркоторговцев" по ​​поручению КГБ, когда вербовал женщин для своих сообщников.

"В числе документов 1056 упоминаний президента России Владимира Путина и 9629 документов, касающихся Москвы. Эпштейн, по всей видимости, даже добился аудиенций у Путина после своего осуждения в 2008 году за вовлечение ребенка в проституцию", – отмечает таблоид.

Эпштейн в кепке с красной звездой

Американские эксперты по разведке считают, что Эпштейн был вовлечен в мир шпионажа через деловые сделки с Робертом Максвеллом. Источники в службах безопасности утверждают, что последний был агентом России с 1970-х годов, когда он занимался экстрадицией советских евреев в Израиль при участии Моссада.

Гислейн Максвелл, предположительно, с военнослужащими российской армии

Кроме того, Эпштейн спросил кого-то в электронной переписке, нужна ли ему виза для поездки в Россию: "У меня есть друг Путин, стоит ли мне попросить его?"

11 сентября 2011 года, как пишет Wion, неизвестный отправил Эпштейну электронное письмо, в котором обсуждалась "встреча с Путиным" во время его поездки в Россию. "Поговорил с Игорем. Он сказал, что в прошлый раз, когда вы были в Палм-Бич, вы сообщили ему о встрече с Путиным 16 сентября, и что он может забронировать билет в Россию, чтобы прибыть на несколько дней раньше вас", — говорится в письме.

Считается, что у Эпштейна была назначена еще одна встреча с Путиным в 2014 году, которая была отменена после того, как 17 июля 2014 года над Украиной был сбит пассажирский самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.

Эпштейн также познакомил Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с русской девушкой, которую он много лет использовал в качестве жертвы насилия. В электронном письме Эпштейн написал ему, что может познакомить его с "подругой, с которой, я думаю, тебе было бы приятно поужинать". В другом письме Эпштейн написал: "Ей 26, она русская, умная, красивая, заслуживающая доверия, и да, у нее есть твой электронный адрес". По словам адвоката женщины, она подверглась насилию со стороны Эпштейна.

Справка: Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор — младший брат короля Карла III, третий ребёнок и второй сын королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского. 30 октября 2025 года король лишил Эндрю титула принца именно из-за его связи с Эпштейном.

В Туманном Альбионе обнародование файлов Эпштейна вызвало огромный скандал. На первых страницах таблоидов размещена фотография Эндрю Маунтбаттен-Виндзора, одетого, но стоящего на четвереньках над женщиной с закрытым лицом.

"Позор вам!" — гласит заголовок воскресного выпуска газеты The Sun. The Daily Star Sunday называет бывшего принца "жутким подонком". Sunday Telegraph предлагает ему "раскрыть все подробности дела Эпштейна". В своем эксклюзивном, по ее словам, сенсационном материале об Эпштейне Sunday Mirror предупреждает: "Впереди еще хуже". Sunday Times пишет, что "Чарльз лишил Эндрю титулов… но он никогда не сможет исправить нанесенный ущерб". При этом Telegraph предполагает, что отобрав титул у своего брата, король, возможно, спас монархию.

После публикации документов советник премьер-министра Словакии по национальной безопасности Мирослав Лайчак первоначально отрицал, что обсуждал женщин с Эпштейном. Позже он заявил, что решил уйти в отставку, чтобы избежать нанесения политического ущерба Роберту Фицо, пишет BBC.

Издание обратило внимание на разговор Лайчака с Эпштейном, имевший место в 2018 году, когда Лайчак занимал пост министра иностранных дел Словакии. После недвусмысленных слов о девушках, Эпштейн просит Лайчака достать ему футболку с изображением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и Виталия Чуркина, российского посла в ООН, скончавшегося годом ранее. "Сначала футболку покупаешь, потом девушек", — пишет Эпштейн, и Лайчак с ним соглашается.

Британское медиа Metro отмечает, что американский предприниматель и общественный деятель, Билл Гейтс отверг обвинения в каких-либо противоправных действиях и заявил, что его встречи с Эпштейном были "большой ошибкой". Как пишет британское издание The Telegraph, один из основателей Microsoft заразился венерическими заболеваниями от русских девушек и, согласно недавно опубликованному электронному письму, просил антибиотики, чтобы "тайно передать их Мелинде".

42-й президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет о том, что "никогда не встречался" с Эпштейном, и продолжает отрицать какие-либо правонарушения.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отрицает какие-либо правонарушения в связи с Эпштейном. Он не прокомментировал недавние обвинения.

Вместе с тем анонимный источник сообщил изданию Daily Mail: "Эндрю, Билл Гейтс, Дональд Трамп, Билл Клинтон и все остальные оказались в компрометирующих ситуациях на острове, буквально усеянном технологиями. Это крупнейшая в мире операция по созданию медовых ловушек".

Напомним, Джеффри Эпштейн — скандально известный американский финансист и миллионер, который известен на весь мир своими секс-преступлениями и торговлей людьми. Отголоски его криминального дела и сейчас будоражат таблоиды и вызывают споры, так как в его преступлениях замешаны мировые политики и знаменитости. 20 января у Эпштейна был день рождения — ему могло бы исполниться 73 года, однако в 2019 году он умер.