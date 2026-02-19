В "АТБ" рекордно упала цена на подсолнечное масло: у конкурентов оно дороже на 40 гривен

Цена приятно удивит

Сеть супермаркетов "АТБ" объявила о значительном снижении цены на один из самых востребованных товаров — трехлитровую бутылку подсолнечного масла "Щедрый Дар". Этот популярный и ходовой товар можно приобрести гораздо дешевле.

"Телеграф" сравнил цены на подсолнечное рафинированное масло "Щедрый Дар" (3 л) в четырех крупных сетях. Речь идет за "АТБ", "Ашан", "Фора" и "Сильпо".

Сколько стоит масло в разных магазинах

Для многих украинцев формат упаковки в 3 литра наиболее экономичный, однако реальная выгода сейчас зависит именно от выбора торговой сети:

"АТБ": Сейчас здесь действует одно из лучших предложений на рынке. Благодаря скидке, трехлитровая бутылка масла стоит всего 275,30 грн.

"Фора": В этой сети цена немного выше и составляет 288,00 грн. Хотя разница с АТБ небольшая, на одной бутылке вы все равно переплачиваете почти 13 гривен.

"Ашан": Здесь стоимость аналогичной упаковки составляет 307,50 грн. Покупая у "АТБ", вы экономите более 32 гривен по сравнению с этой сетью.

"Сильпо": Самый высокий ценник среди проверенных магазинов зафиксирован именно здесь — 314,00 грн. Таким образом, разница с "АТБ" составляет почти 40 гривен на одной единице товара.

Реальная экономия

Разница в 40 гривен между "АТБ" и "Сильпо" позволяет покупателю на сэкономленные средства приобрести дополнительно, например пачку соли или килограмм сахара.

Ранее "Телеграф" писал, как сэкономить на кофе и где выгоднее всего купить товар.