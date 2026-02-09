Съесть не получится: в Украине есть село со "вкусным" названием и партизанской историей

Место, которое звучит как любимое зимнее блюдо

Название этого села звучит так, будто речь идет не о населенном пункте, а о пункте в меню или теме для застолья. Однако за ней скрывается реальная история, война, подполье и сопротивление оккупантам.

Что следует знать

Название села Холодец на Хмельнитчине не связано с кулинарией

Во времена Второй мировой войны село было центром активного партизанского сопротивления

Именно вблизи этой деревни берет свое начало Южный Буг — одна из самых длинных и важнейших рек Украины

Село Холодец — небольшой населенный пункт в Украине, который входит в Волочисское городское общество Хмельницкого района Хмельницкой области. Это село в историческом Подолье, расположенное неподалеку от другого села Купиль, где в общей сложности численность населения достигает нескольких тысяч человек, тогда как сам Холодец имеет около 329 жителей и площадь примерно 1,85 км.

Название "Холодец" не связано с мясным блюдом. Вероятно, оно касается особенностей местности или климата — низменности села могли быть более прохладными, и поэтому название закрепилось в древности.

Село Холодец. Фото: Википедия

Во время Второй мировой войны на территории Холодца действовала подпольная советская партизанская группа под руководством партизана Старчикова, в которую входили комсомольцы Кирилл и Глеб Стецюки, а также Макар и Михаил Трачуки, по данным Википедии. Они активно сопротивлялись немецким оккупантам, создавали проблемы полицаям за измены и даже сожгли мельницу с большими запасами хлеба в соседнем селе Купиль.

Село Холодец. Фото: Википедия

Село Холодец. Фото: Википедия

Возле Холодца берет начало река Южный Буг, большая река Украины, которая течет более 800 км к Черному морю. Также на территории расположен песчаный карьер.

