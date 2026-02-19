Укр

Хлеб будет свежим дольше: простой трюк, о котором мало кто знает (видео)

Мария Швец
Свежий хлеб
Хлеб для многих является базовым продуктом на каждый день, но часто уже через день-два он становится сухим и теряет вкус.

Оказывается, проблема не только в самом хлебе, но и в том, где и как мы его храним. Блоггерша Кристиан Алиша поделилась простым, но эффективным лайфхаком, не требующим никаких специальных контейнеров или дорогих аксессуаров. Об этом она рассказала на своем TikTok-аккаунте "krystianalisha".

По словам инфлюэнсерши, одна из главных ошибок — хранить хлеб вблизи холодильника или посудомоечной машины. Эти приборы постоянно выделяют тепло и влагу, постепенно "вытягивают" влагу из хлеба и ускоряют его очерствение. В результате продукт может высохнуть гораздо быстрее, чем это происходит при нормальных условиях.

Впрочем, решение максимально просто и доступно каждому. Чтобы хлеб дольше оставался мягким и не плесневел, достаточно завернуть его в обычное хлопковое кухонное полотенце и держать подальше от источников тепла. Такой способ не требует дополнительных затрат и работает даже лучше пластиковых пакетов.

На первый взгляд кажется, что полотенце – слишком банальное решение, но именно в этом его преимущество. Хлопок является "дышащей" тканью: он позволяет излишней влаге выходить, не создавая парникового эффекта, и одновременно удерживает оптимальный уровень увлажнения внутри. Благодаря этому корочка не размокает, а мякоть не высыхает слишком быстро. Особенно хорошо этот метод подходит для домашнего хлеба или хлеба на закваске.

Другие способы сохранить хлеб свежим

Кроме полотенца существует еще несколько проверенных вариантов:

  • Хранить хлеб в прохладном и сухом месте, вдали от солнечных лучей и источников тепла.
  • Использовать бумажные пакеты, льняные мешочки или тканевые котомки – они обеспечивают циркуляцию воздуха и не дают корочке "запариться".
  • Не класть хлеб в холодильник: холод ускоряет процесс черствения, особенно если продукт завернут в пластик.
  • Замораживать хлеб, если его много. Для этого следует плотно завернуть его в пищевую пленку, добавить слой фольги или специальной бумаги для заморозки и удалить максимум воздуха.
  • Обязательно подписывать пакеты с датой замораживания, чтобы не хранить хлеб дольше рекомендуемого срока.

Правильное хранение позволяет не только сэкономить деньги, но всегда иметь под рукой свежий и вкусный хлеб без лишних усилий.

