Уклонисты от мобилизации уже заплатили сотни миллионов. Документ

В Минюсте раскрыли, сколько тысяч уклонистов уже передали в руки исполнительной службы

С начала 2025 года по конец декабря ТЦК выписали десятки тысяч административных штрафов украинцам. Исполнительная служба приступила к принудительному взысканию этих санкций через суд.

За прошлый год государственные исполнители возбудили более 63 тысяч дел о взыскании штрафов за нарушение мобилизационного законодательства. Об этом сообщило Министерство юстиции в ответ на запрос редакции "Телеграфа".

Министерство юстиции предоставило конкретные цифры за год. Исполнители полностью завершили 16,9 тысячи дел – в этих случаях люди уплатили штрафы в полном объеме. Минимальный штраф за нарушение военного учета в особый период (военное положение) для граждан составляет 17 000 гривен (1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) за первое нарушение по статье 210 КУоАП. Методом простых расчетов получаем минимальную сумму поступлений в бюджет в размере 287,3 миллиона гривен.

Остальные производства до сих пор в работе.

О временном ограничении права управления транспортом во время мобилизации Минюст объяснил: такую статистику в министерстве не ведут. Обобщенной информации об этих решениях и мерах их выполнения нет.

Ответ Минюста о суммах штрафов

Когда человек не платит штраф добровольно, исполнители могут взыскать деньги с банковских счетов. Если средств недостаточно, арестовывают другое имущество должника. Исключение составляет единственное жилье — его не заберут, если долг меньше 20 минимальных зарплат.

