Мы переоцениваем возможности России к мобилизации, – Луценко

Число контрактников в ВС РФ заметно уменьшилось

У России нет безлимитного человеческого ресурса, а ее способность поддерживать нынешние темпы войны ограничена как демографически, так и финансово. В определенных условиях Украина может воспользоваться этими слабыми местами врага.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший нардеп, а ныне военный Игорь Луценко. Он считает, что нужно сделать ключевым фактором войны выгодное для себя соотношение потерь.

Подробнее читайте в материале "Россия точно надорвется, если мы сделаем это: Игорь Луценко о сроках окончания войны и страшном оружии врага"

Что нужно знать:

Россия имеет серьезные ограничения по мобилизации человеческого ресурса

Количество российских наемников уменьшается из-за нестабильности выплат

Выигрышной стратегией для Украины является достижение максимального соотношения потерь врага к своим силам

"В чем-то мы даже переоцениваем возможности России к мобилизации. А там не все так радужно. Забрасывать трупами они морально готовы и с удовольствием могут жертвовать 50, 100 тысяч в месяц, чтобы и дальше продолжать свое ползучее наступление. Но есть ли у них такой человеческий ресурс? Я очень сомневаюсь", — сказал он.

Экс-нардеп отметил, что есть достаточно признаков уменьшения наемников-добровольцев из-за отмены огромных выплат. Поэтому российские власти вынуждены вернуть этот необходимый стимул.

"Есть суета российских властей, которые то отменяют колоссальные выплаты, так называемые, "подъемные", а сейчас снова возвращают. Почему? Потому что стало меньше людей. Они думали, что сэкономят и будут меньше платить. Пришло меньше людей. А нужно больше", – пояснил Луценко.

Он добавил, что у России "очень серьезные бюджетные и антропологические ограничения". Поэтому мы не должны считать, что у врага безлимитная человеческая сила.

Игорь Луценко

"Но чтобы россияне начали выходить в "минус", нам еще нужно постараться. Во всей этой математической модели должно быть центральным параметром соотношение потерь", – отметил экс-нардеп.

По его мнению, при определенных условиях размен бесценных украинских территорий на соответствующее соотношение потерь может быть выигрышной стратегией.

"Если же мы убили 50 тысяч россиян, но потеряли, например, пять тысяч украинцев – я считаю это ненормальным. И как только мы всю идеологию развернем в сторону минимизации потерь, тогда у нас и война будет совсем другая", – сказал военный.

Он объяснил, что не хочет терять ни одного человека, но определенные цифры, гипотетически, могут быть приемлемыми для Украины.

"Разменяли мы одного на 50 россиян, два села потеряли – нормально. Мы потом это все вернем, когда Россия надорвется. Потому что есть признаки того, что она к этому все-таки идет", – резюмировал Луценко.

Бывший народный депутат также считает, что переговоры о мире будут актуальны тогда, когда изменится ситуация на фронте.