Венгерский министр продолжает подыгрывать России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о поддержке нелегальной переправки украинских мужчин через границу ради того, чтобы избежать мобилизации. По его мнению, мобилизация в Украине мешает завершить войну, которую ведет против нас Россия.

Что нужно знать:

Сийярто занимает последовательную и откровенную антиукраинскую позицию

Он заявил, что война всем надоела и мобилизация в Украине только продолжает ее

Глава МИД Венгрии добавил, что многие украинские мужчины "отчаянно пытаются бежать из Украины"

Об этом Сийярто написал на своей Facebook-странице. Публикацию он посвятил приближающейся четвертой годовщине войны. Венгр начал с того, что "все устали от войны".

Петер Сийярто

Далее глава МИД Венгрии написал текст, полностью отвечающий российской пропаганде. Он заявил, что "украинский народ не хочет умирать", что является правдой, но дальше последовал манипулятивный вывод. По мнению Сийярто, чтобы война закончилась, украинцы просто должны прекратить сопротивление.

В частности, по его мнению, следует прекратить принудительную мобилизацию. Он пишет, что "ежедневно мы видим кадры принудительной мобилизации, и часто на улицах украинских городов проходят открытые облавы".

Многие украинские мужчины – деды, родители, братья, сыновья, внуки – отчаянно пытаются бежать из Украины, чтобы избежать призыва, который означает отправку на фронт и, вероятно, смерть. Однако украинские пограничники делают все возможное и используют все средства, чтобы поймать беглецов, пишет венгерский министр.

Он вспомнил случай с задержанием в Украине венгра, который пытался помочь пяти украинским мужчинам бежать в Венгрию. Он рассказал, что венгерское консульство в Берегово немедленно предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в ходе расследования.

Этот случай также ясно показывает: война должна закончиться как можно быстрее, принудительная мобилизация должна быть немедленно прекращена, — так Сийярто закончил свой пост.

Это не первое скандальное высказывание Сийярто о войне в Украине

Сийярто занимает откровенную пророссийскую позицию по войне в Украине. Он критикует военную помощь Киеву и обвиняет Украину в якобы нежелании договариваться с Россией.

Из свежих антиукраинских заявлений — в начале января глава МИД Венгрии заявил, что "коалиция решительных" в Париже приняла "очередные решения о продолжении войны". По его словам, задача венгерского правительства состоит в том, чтобы "защитить венгерский народ и венгерские семьи от войны с Россией, которую навязывает Брюссель".

Также в конце января Сийярто публично обвинил Украину в попытках вмешаться в выборы в Венгрии и нарушении демократических принципов. По его словам, украинская сторона якобы пытается повлиять на формирование венгерского правительства и заставить его придерживаться позиций Брюсселя.

Как сообщал "Телеграф", весной прошлого года Петер Сийярто похвастался пробежкой по Москве. Он прибыл в Россию, чтобы говорить о "мире, безопасности энергоснабжения и укреплении экономического сотрудничества".