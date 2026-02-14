Конфликты с ТЦК — всего 5% от всех случаев? Вениславский раскрыл реальную статистику мобилизации

В Минобороны разрабатывают конкретные предложения для уменьшения случаев конфликтов с ТЦК, их могут представить в ближайшее время

Случаи конфликтов между представителями ТЦК и гражданами в ходе мобилизации это очень маленькое количество от общих коммуникаций между ТЦК и СП и военнообязанными. Однако Россия использует такие случаи как элемент гибридной войны и максимально "раздувает".

Что нужно знать:

Случаев силовой мобилизации не так много, как может показаться

Россия максимально раскручивает каждый случай "бусификации"

Через мобилизационные мероприятия ежемесячно в ВСУ привлекают около 30 тысяч военнообязанных

Такое мнение высказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский "РБК-Украина". Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром обороны Михаилом Федоровым задачу искоренить конфликты между представителями ТЦК и украинцами.

Реальных случаев "бусификации" не так много?

Проблемы конфликтов ТЦК – это по большому счету очень малое количество общего количества коммуникаций между ТЦК и СП и военнообязанными. Но учитывая их сенситивность и резонансность, они приобретают очень широкую огласку, — отметил Вениславский.

Он добавил, что Россия использует подобные случаи для усиления информационной составляющей в гибридной войне. В частности, враг делает это и через свои ресурсы и агентов влияния.

Поэтому ключевая задача – это сделать так, чтобы военные, представители ТЦК, которые в 90% являются ветеранами войны, имели большую выдержку с точки зрения реакции на провокации, часто сопровождающие такие конфликты, — отметил нардеп.

Федор Вениславский

Минобороны разрабатывает предложения по уменьшению случаев конфликтов с ТЦК

По его словам, Генштаб работает над тем, чтобы мобилизацией занимались офицеры и военнослужащие, имеющие психологическую выдержку. Также необходима разъяснительная работа по недопустимости каких-либо нарушений права человека во время деятельности ТЦК и СП.

Поэтому будем ожидать того, что будет представлено в ближайшее время, о чем заявляли в Министерстве обороны, министр Федоров, я думаю, что если мы обеспечим максимальное привлечение граждан Украины к контракту, а минимизируем количество мобилизованных, то это сможет существенно сместить акценты в мобилизационных мероприятиях, — говорит Вениславский.

Он добавил, что в Минобороны нарабатывают изменения в форме проведения мобилизации. Ведомство сотрудничает с разными министерствами, например с министерством финансов, так как заключение контрактов будет сопровождаться достаточно существенными ежегодными выплатами.

На это нужно иметь ресурс. Как свидетельствуют опросы, очень большое количество мобилизованных готовы подписать контракт сроком от двух до пяти лет для того, чтобы иметь с одной стороны прогнозируемые сроки прохождения военной службы, финансовые стимулы, а с другой – более существенную правовую защиту, которая предусматривает именно контрактную форму несения военной службы, — пояснил Вениславский.

По его оценкам, предложения могут быть готовы уже в феврале-марте. Тогда они будут вынесены для широкого обсуждения и принятия в парламенте.

Сколько случаев конфликтной мобилизации от общего количества мобилизованных

Вениславский добавил, что через мобилизационные мероприятия ежемесячно в Вооруженные силы Украины привлекают около 30 тысяч военнообязанных. Если 30 тысяч военнообязанных разделить на все случаи конфликтов, раскрученные в средствах массовой информации, то это, по оценкам нардепа, — до 5%.

Я думаю, что от одного до пяти процентов – в этом диапазоне реальные конфликты возникают. То есть, если высчитать 1% от 30 тысяч, понимаем, что это несколько сотен случаев в месяц. Это максимальное количество случаев, которые могут иметь столь негативную общественную оценку и реакцию, — заявил Вениславский.

Напомним, также он оценил, возможна ли демобилизация воюющих уже годами. Вениславский рассказал о мировой практике.