Что изменилось в мобилизации в 2026 году: почему счета больше не блокируют и где система дала сбой

Адвокат объяснил, что изменилось в мобилизации за год

В 2026 году система мобилизации продолжает работать, однако механизмы наказания за уклонение фактически бездействуют. Счета не блокируют, исполнительные производства не открывают, а красная отметка в реестре часто появляется без оснований.

Как на самом деле работает система мобилизации в начале 2026 года, почему юристы фиксируют уменьшение обращений по штрафам, и какие категории граждан испытывают наибольшие проблемы с получением отсрочки, выяснял "Телеграф" в блицинтервью с юристом и адвокатом Романом Симутиным.

Главное из интервью

Счета военнообязанных в 2026 году блокируют значительно реже

Автомобили не конфисковывают из-за уклонения от мобилизации, могут лишь ограничить право управления

Последние два года случаев изъятия транспортных средств на нужды армии практически не фиксируют.

Почему счета перестали блокировать и что происходит с повестками

Адвокат Роман Симутин

— Что изменилось в практике мобилизации в последнее время? Стали ли чаще или реже блокировать счета?

— Обращений за обжалованием штрафов стало меньше. Счета блокируют гораздо реже, чем раньше. Причина проста – в реестр отправляется только информация о том, что человеку якобы прислали повестку. Физически повестки уже почти никто не отправляет.

— Если нет физической повестки, невозможно подтвердить ее отправку и вручение конкретному лицу. Соответственно, никто не может наложить административное взыскание, потому что нет документального подтверждения нарушения.

— Как это работает сейчас?

— Алгоритм автоматически отправляет в реестр информацию: человеку вроде бы послали повестку, он не явился или не прошел военно-врачебную комиссию, поэтому лицо объявлено в розыск. Но это только запись в системе. Он светится красной меткой, и все.

Фактически никаких дальнейших действий не совершается. Поэтому нет ни блокировок счетов, ни открытых исполнительных производств.

Автоматическое снятие с розыска через три месяца – миф или реальность

Розыск в "Резерв+"

— Многие говорят, что через три месяца после занесения в розыск запись автоматически должна сниматься. Это правда?

- Автоматически не снимают. Но те, кто подал заявку после трех месяцев ожидания, получают постановление о закрытии дела. Вот только это фактически признание своей вины.

— Человек не получал повестку, но подает заявку, где написано: подтвердить свою вину. Затем следует сообщение, что постановление закрыто по сроку давности. Но человек признал то, в чем вообще не был виноват.

— А если повестка действительно приходила?

– Тогда она просто признала реальную вину. Заплатила 8500 гривен штрафа и все с розыска сняли.

Я рекомендую, прежде чем признавать вину, написать в техническую поддержку. Иногда это срабатывает. Пишете, что в связи со сроками давности просите исключить информацию из реестра. Один, два, три раза подряд. Иногда помогает. Но не факт, что завтра снова не окажетесь в розыске.

Отсрочка стала главной проблемой для трех категорий граждан

— Какие категории сейчас испытывают наибольшие трудности с подтверждением отсрочки?

— Больше проблем возникает у трех категорий. Первая — те, кто ухаживает за родителями. Вторая – родители троих детей от разных браков. Третья – люди, чьи родители имеют инвалидность первой или второй группы.

— Что означает постоянный уход? Это обязательно должен быть человек старше 80 лет или с инвалидностью?

— Возраст не важен. Если есть заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что мать, жена или отец нуждаются в постоянном уходе, независимо от возраста, то человек имеет право на отсрочку.

По п. 13 ч. 1 ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" проблемы возникают у военнообязанных, имеющих право на отсрочку из-за инвалидности родителей первой или второй группы. Там целая эпопея, требуют разные глупости. Все направлено на отказ.

— Почему отказывают?

— Часто даже не пишут причину отказа, не указывают основания.

Автомобили не забирают, но могут ограничить право управления

— Действительно ли забирают автомобили, как пугали раньше?

— Я сразу говорил, что ничего не заберут. Автомобили не конфисковываются. Могут лишить возможности управления транспортным средством. Но не лишают прав, а именно ограничивают возможность управления. Это ограничение, а не лишение.

— В каких случаях налагается такое ограничение?

— Суды ограничивают право управления транспортным средством. Однако таких решений единицы. Я считаю, что это нежизнеспособная норма и очень сложный процесс, чтобы человеку реально ограничили право управлять авто.

— А что с конфискацией автомобилей в пользу армии?

— Это совсем другая история, не связанная с мобилизацией. Конфисковать автомобиль могут за преступления с материальным составом, где есть коррупционная составляющая и где санкция статьи предусматривает конфискацию всего имущества. Но это не касается уклонения от мобилизации.

Даже если из-за исполнительного производства взимается штраф в 100 тысяч гривен, а автомобиль стоит миллион, никто не будет его изымать и продавать на аукционе ради 100 тысяч. Это не справедливое наказание. Таких случаев я не видел.

— В начале войны же были случаи изъятия автомобилей?

— В начале, да, изымали. Ко мне обращались по поводу порядка выплаты компенсации, потому что до сих пор не вернули машины. Но сейчас таких случаев не слышу. Даже в начале войны они были единичными.

Предприятия отчитываются о наличии транспортных средств. Теоретически их могут изымать, но последние два года я о таких случаях не слышал.

— Почему перестали изымать?

— Органы военного управления должны обосновать, почему именно эта техника изымается и для чего конкретно она нужна. Это достаточно сложно документально оформить.

