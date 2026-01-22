Украинцев задержали на границе в Молдове: "путешествие" влетело им в копеечку

Задержан водитель и молдавский организатор нелегального канала выезда из Украины

В Молдове задержали восьмерых украинцев, пытавшихся незаконно пересечь границу через таможенный пост "Паланка". Они были спрятаны в грузовике. Задержаны мужчины в начале января.

Как стало известно из сообщения Пограничной службы Молдовы, также задержаны трое молдован за организацию сделки. Нелегалов обнаружили, когда грузовик проходил таможенный контроль. Ею руководил 44-летний гражданин Молдовы. Когда грузовик направили на дополнительный осмотр, он пытался пересадить мужчин в другой грузовик.

Задержанные на границе мужчины/ Фото: border.gov.md

Водители авто задержаны. Также расследование выявило еще одного гражданина Молдовы. Он организовывал пребывание нелегалов в Молдове и переезд в страны ЕС. Стоил проезд из Украины в 12 тысяч долларов США. По данным молдавских пограничников, преступная группа действовала и в Молдове, и в Украине.

"Выявленные лица обратились с просьбой о предоставлении убежища в Республике Молдова в соответствии с действующим законодательством", — сообщается в сообщении, впрочем, не указано, удовлетворят ли их просьбу.

Отметим, пункт пропуска Маяки-Удобное /Паланка находится в Одесской области.

Пункт пропуска Маяки –Удобное /Паланка

Схема перевозки мужчин призывного возраста за границу в Молдову в фурах была выявлена и украинскими пограничниками на границе Черновицкой области. В частности, в грузовике с алкоголем, который направлялся в Молдову, недавно обнаружили семерых украинцев. Стоила услуга от 6 до 13 тысяч евро с человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что этот пункт пропуска временно закрывался из-за российского удара по Одесчине. Он возобновил работу.