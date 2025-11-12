"Это прямая угроза государству" — Вятрович о законопроекте, который может русифицировать Украину

Принятие закона позволит русскому языку вытеснять украинский

Народный депутат от "Европейской Солидарности" и историк Владимир Вятрович выразил серьезную обеспокоенность по поводу нового законопроекта, который Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) разослала на согласование в ведомства.

По его словам, документ грубо нарушает Конституцию Украины и решение Конституционного суда и может серьезно ослабить позиции украинского языка как государственного.

"Я надеюсь, что этот законопроект не примут, – отметил Вятрович в разговоре с "Телеграфом". – Он серьезно угрожает функционированию украинского языка. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы объяснить это коллегам в парламенте и предотвратить поддержку такой инициативы".

Что изменяет законопроект?

Если закон будет принят, он разрешит применение языков национальных меньшинств, включая русский, в следующих областях:

предоставление услуг гражданам,

проведение спортивных соревнований,

научные публикации и конференции,

официальные обращения представителей власти.

Особенно опасным Вятрович считает, что законопроект расширяет эти нормы не только на отдельные населенные пункты, но и на целые административные районы, даже там, где представителей меньшинств фактически нет. Это, по его мнению, существенно сужает функционирование украинского языка как государственного.

В то же время следует отметить, что законопроект не касается музыки или аудиовизуального продукта.

"В Украине запрещен российский медиаконтент, поэтому вопрос о русскоязычном творчестве здесь не рассматривается", — объясняет нардеп.

Кому это нужно?

Фактическим автором документа является Государственная служба по этнополитике и свободе совести, а отдельно Вятрович критикует действия вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качки, снявшего с рассмотрения правительственный законопроект о ратификации Европейской хартии о миноритарных языках, из которого должен был быть изъят русский.

Напомним, что Качка также заявил, что проект закона был передан на согласование с Венгрией.

"Парламент и законодательные институты должны работать с украинскими экспертами и политиками, а не за границей, особенно с режимом Орбана, занимающим пророссийскую позицию", — говорит Вятрович.

Языковая ситуация в Верховной Раде

"Пока информация об этом законопроекте только появилась в публичном пространстве, – говорит Вятрович. – Предыдущие попытки сузить украинский язык под прикрытием евроинтеграции не прошли, и удалось принять абсолютно нормальный, европейский закон о национальных меньшинствах. Надеюсь, на этот раз также удастся остановить такие странности".

Он объясняет, что такие инициативы не единичны. По его мнению, это часть более широкой политики, которая может способствовать повторной русификации страны.

На уточнение, на каком языке депутаты общаются между собой, Вятрович отметил: "Официально все выступают на украинском, но в неофициальном общении, к сожалению, преобладает русский. Больше всего русскоязычных депутатов — среди бывшей "ОПЗЖ". Пленки НАБУ также показали, насколько русифицирован политический класс".