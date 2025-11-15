"Огромная угроза": Ницой объяснила, почему для Путина важен русский язык в Украине

На переменах по-русски говорят 82% учеников киевских школ

Для России важно утвердить в Украине русский язык. Всю ложь о своей "цивилизации" Москва построила на украинской культуре и истории, украв их.

Что нужно знать:

Для Путина важнее всего утвердить в Украине русский язык, ведь язык — это мировоззрение

Активное употребление русского в Украине представляет огромную угрозу, уверена Лариса Ницой

Когда люди говорят на языке другого народа, то начинают смотреть на мир через его призму

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказала языковед, детская писательница Лариса Ницой: Залужного назовут бандитом? Ницой о пленках НАБУ, русском языке в школах и тревожных тенденциях

Князья не их, а наши. До XVIII века у них не было литературы. Древняя барочная литература – украинская, а они ее украли. Они не пришли к нам за нашими фабриками, заводами, дорогами, лесами, реками и морями. У них это все свое. Чего у них нет, так это их истории. Они ее не построили, украли нашу, а мы забираем ее обратно. И забираем потому, что заговорили на своем языке, — объяснила языковед

На переменах 82% столичных школьников говорят по-русски

На днях Госслужба качества образования обнародовала исследование, наделавшее много шума в СМИ и соцсетях. Согласно результатам исследования, около 66% столичных школьников на уроках не общаются на украинском языке. На переменах на русском говорят 82% учеников. Ницой уверена, что это представляет большую угрозу для Украины.

Это ужасная ситуация и огромная угроза Украине. Для Путина, Московии, самое важное – утвердить в Украине свой язык, ведь это мировоззрение. Например, немецкий языковед Лео Вайсгербер говорит, что граждане, которые отказываются от своего языка и начинают говорить на языке другого народа, они теряют принадлежность к своему этносу и приобретают признаки этноса, на языке которого они говорят, Лариса Ницой

Лариса Ницой

Она добавила, что по словам американских языковедов, каждая нация закладывает в свой язык собственное мировоззрение. Поэтому, когда мы начинаем говорить на языке другого народа, то начинаем смотреть на мир через его призму.

Наш известный языковед Александр Потебня говорил о том, что речь влияет на психоэмоциональное состояние человека. На каком языке он говорит, так он и ведет себя. Эта разница очень чувствуется, если мы сравним наши и их ругательства. Наши ругательства: "нехай тобі піря в горлі поросте", "а щоб тебе підняло і гепнуло", и уже очень плохое ругательство "г*вняна людина". То есть, когда поступки человека сравниваются с плохим продуктом отходов, — отметила Ницой

Вместе с тем российские матерные слова, напомнила она, построены на половых органах, сексуальных извращениях, изнасиловании. Российские ругательства часто упоминают мать.

Вот обязательно нужно что-то сделать с чьей-то мамой катастрофическим способом. Вы представляете себе психоэмоциональное состояние нации, творящей такой язык? А мы ее перенимаем, — подчеркнула языковед

