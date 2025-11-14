Сейчас украинцев объединяет ненависть к России, но это может измениться

Русский язык в Украине разрушает связь украинцев с их этнической идентичностью, культурой. Пока эта проблема стоит достаточно остро, но ее следует решить.

Об этом "Телеграфу" рассказала языковед, детская писательница Лариса Ницой в материале "Залужного назовут бандитом? Ницой о пленках НАБУ, русском языке в школах и тревожных тенденциях".

По словам Ницой, русский язык катастрофически влияет на нацию. Так как он разрушает связь с украинским этносом, предками, культурой, историей.

"Дети у нас говорят на русском языке, это для Украины катастрофа", — говорит языковед.

Эксперт добавляет, что украинцам следует думать не только о том, что сейчас, но и о будущем. Ведь когда закончится война и часть населения продолжит общаться на русском, то языковое разделение будет существовать. Сейчас украинцев объединяет ненависть к России, Владимиру Путину, но это на фоне войны. Когда же обстрелы утихнут и воцарится мир, конечно, не сразу, но постепенно ненависть будет утихать и российские взгляды, наративы снова будут проскальзывать в Украину.

Таким образом, уже через несколько десятков лет Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" для украинцев будет бандитом, так же и экс-головком Валерий Залужный. Для россиян эти люди сейчас бандиты, говорит языковед.

"Бред? Такого не может быть? Но ведь так уже было 100 лет назад, когда пришли большевики и навязали нам свой язык. Мы начали играть на их балалайках, носить их кокошники, называть улицы именами их убийц. Вот что нас ждет в будущем из-за того, что дети сегодня говорят на русском языке! Нам нечего тогда делать в окопах! Это полное поражение", — резюмирует Ницой.

