Россия готовит новый удар? При чем тут дроны БМ‑35 и насколько они опасны

Эффективным способом борьбы с этим БПЛа считаются дроны‑перехватчики

В сети активно обсуждают новые управляемые российские дроны БМ‑35, которые якобы сложно уничтожить и которые могут послужить для подготовки ударов по Украине. Их враг может использовать для разведки и уточнения целей, в частности энергетической и газовой инфраструктуры. Однако так ли на самом деле страшны и неуловимы эти дроны?

Что нужно знать:

В последние дни фиксируется активная разведка украинских объектов с помощью БПЛА

РФ наращивает производство БМ‑35, которые могут частично заменить обычные разведывательные беспилотники

БМ‑35 можно сбивать, они не являются неуязвимыми, но их сложнее подавлять средствами РЭБ

Как пишет Insider.ua, ссылаясь на мониторинговый портал "Радар", россияне якобы готовятся канесению массированного ракетно-дронового удара ближе к выходным-началу следующей недели. И пройти он может в два этапа — по столице и по важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры.

К выходным, когда температура воздуха опустится до -20 градусов, энергетическая и газовая инфраструктура могут стать целями противника. В последние дни, как говорится в материале, они с помощью БПЛА ведут активную разведку объектов в Украине. Могут быть задействованы: "Искандер-М", С-300/400, Х-22, "Искандер-К" и Х-59/69, "Кинжал", "Shahed" и его аналоги, ракеты 9М729 "Новатор", "Искандер-М1", "Калибр".

В частности, канал "Інформаційний спротив" сообщает, что российская сторона наращивает производство управляемых дронов БМ‑35, способных заменить стандартные разведывательные беспилотники.

Движение БПЛа над территорией Украины. Фото: "Інформаційний спротив"

По данным авторов канала, анализ маршрутов полётов этих аппаратов за последние несколько дней может указывать на возможный интерес к объектам, связанным с хранением и транспортировкой нефтепродуктов.

БМ‑35 — действительно ли они так опасны?

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал, что эти беспилотники можно сбивать, как и все остальные дроны. В этом плане они не отличаются от обычных ударных или разведывательных.

Однако подавление этих дронов средствами РЭБ усложнено, в этом основная сложность. Для противодействия этим дронам отлично подходят дроны-перехватчики как относительно дешевый и эффективный метод говорит собеседник.

Также мы поинтересовались у эксперта, действительно ли враг ведет подготовку к удару. Земляной ответил, что использование этих дронов противником не обязательно говорит о дальнейшей подготовке к ударам. Но в то же время, это может быть одним из признаков, в частности как инструмент для разведки цели и т.д.

Для подготовки ударов противник использует широкую сеть разведданных от спутников и разведки, к агентуре "на земле" отметил аналитик.

При этом он добавил, что делать прогнозы по конкретным датам возможных атак крайне сложно. Земляной акцентировал, что угроза обстрелов присутствует постоянно, пока враг имеет военные способности.

Украинские глубинные удары по территории России как раз призваны для уменьшения этих возможностей. В качестве примера недавний отчет СБУ о поражении российской авиации в течение прошлого года подчеркнул собеседник.

Что касается рисков, которые несут БМ-35, Земляной говорит, что они низко летают, поэтому относительно проблематично их обнаружить средствами РЭБ и радарами. Также они могут управляться операторами напрямую, поэтому трудно предсказать их полетные задачи и траекторию маршрута.

Трудно подавить средствами РЭБ из-за использования "старлинков". Главная угроза – это возможность нести боевую часть, то есть это аналог наших мидлстрайк/дипстрайк дронов, который может производить разведку/искать цель, а затем наносить поражение подытожил специалист.

Что известно о дроне БМ-35

БМ -35 оснащен двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом в носовой части фюзеляжа. Такая компоновка обеспечивает большую продолжительность и дальность полета по сравнению с аккумуляторными дронами, а также улучшает качество изображения с камеры. Кроме того, беспилотник имеет аналоговую систему передачи видео, работающую в диапазоне 3,3 ГГц, и курсовую камеру, благодаря чему эти БПЛА точнее собирают разведывательные данные и более эффективно применяются при обстреле.

Моделирование БМ-35/ Фото: ГУР

Эти беспилотники неоднократно атаковали прифронтовые населенные пункты, нанося ущерб гражданской инфраструктуре и психоэмоциональному состоянию гражданских жителей.

Части БПЛА БМ-35

Части БПЛА БМ-35

Части БПЛА БМ-35

В ряде случаев зафиксировано управление с помощью спутниковой связи Starlink — это делает управление более устойчивым к РЭБ и позволяет командовать дроном на значительном расстоянии.

Характеристики:

Тип: ударный/разведывательный беспилотник (БПЛА‑камикадзе).

Двигатель: бензиновый двухтактный DLE.

Крылья: дельтовидная аэродинамика.

Управление: радио + в некоторых случаях Starlink.

Дальность: примерно 200–500 км (по разным оценкам).

Скорость: около 100–120 км/ч.

Время в воздухе: до ~2 часов.

Передача видео: аналоговая система в диапазоне ~3,3 ГГц + камера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российский беспилотник БМ-35 с терминалом Starlink долетел до Днепра.