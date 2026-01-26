Без трех ключевых договоренностей перемирия не будет: Кулеба назвал главные условия

Дипломат отметил факторы, без которых не будет гарантий соблюдения каких-либо договоренностей

Соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом невозможно, если не будет трех максимально детализированных договоренностей, с которыми согласится Украина. В таком случае не будет существовать никаких реальных гарантий и оснований надеяться, что эти договоренности будут исполнены.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

По его словам, первая договоренность – о гарантиях безопасности. Вторая договоренность – о восстановлении Украины. Третья договоренность – о членстве Украины в Европейском Союзе.

"Просто без достижения договоренностей по этим трем пунктам Украина не сможет вступить в договоренность о прекращении огня. Ведь тогда не будет никаких действенных гарантий и надежд, что эта договоренность будет соблюдена и те уступки, которые сделает Украина, будут оправданы", – пояснил дипломат.

Напомним, в Кремле призывают не ожидать высокой результативности трехсторонних контактов, объясняя это тем, что предстоит много работы. В то же время, российская сторона настаивает, чтобы некоторые пункты переговоров не выносились на отдельное обсуждение, а рассматривались только в комплексе в рамках всего переговорного процесса.