Путин ждет своего хода: Портников о том, что повлияет на переговоры США, Украины и РФ

Оба фактора могут сыграть в пользу России

На Всемирном экономическом форуме в Давосе встретятся президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Эта встреча и разговор о будущем Украине будет проходить на фоне нескольких факторов.

Что нужно знать:

Ключевой вопрос — встретятся ли представители США с Кремлем до или после Давоса

Обострение отношений США и Европы (в том числе через Гренландию) может повлиять на позицию Трампа

Путин постарается использовать трансатлантические противоречия в своих интересах

Об этих факторах рассказал журналист Виталий Портников. Он подчеркнул, что договориться президенты могут либо об участии США в послевоенном восстановлении Украины, либо о гарантиях безопасности. По поводу самого окончания войны нужно договариваться с президентом РФ. В частности, для этого на текущей неделе в Россию вновь приедут представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Почему важна очередность визитов в Киев и Москву.

По мнению Портникова, ключевым является то, в какой последовательности состоятся контакты американских представителей с Киевом и Москвой.

Если Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным до встречи Трампа и Зеленского, тогда может повториться ситуация, которую мы уже неоднократно наблюдали, когда перед украинско-американскими переговорами российский президент начинает рассказывать своим американским собеседникам о собственном миролюбии и конструктивности. И это сказывается на итогах договоренности между Соединенными Штатами и Украиной. Виталий Портников, журналист

В то же время, если визит американских представителей в Москву состоится после встречи Трампа и Зеленского в Давосе, ситуация может сложиться по-другому. Портников подчеркнул: Путин в таком случае будет в невыгодной позиции.

Это будет означать, что представители Соединенных Штатов будут информировать президента Российской Федерации о совместных договоренностях, совместной позиции Соединенных Штатов и Украины. А российскому президенту придется что-то придумывать для дальнейшего затягивания времени, нужного для продолжения российско-украинской войны, а также профилактики возможных новых американских санкций против Российской Федерации. Виталий Портников, журналист

Как конфликт США и Европы может изменить переговорную позицию Трампа

Отдельно на диалог могут повлиять обострение отношений между США и Европой, в частности, вокруг темы Гренландии. "В европейских странах прекрасно понимают, что Соединенные Штаты во главе с Трампом очень близки к пересечению красной линии, после которой практически будет поставлена точка на истории евроатлантической солидарности, а возможно и на истории самого блока НАТО. Даже опытные дипломаты не смогут справиться с вызовами в случае, если Соединенные Штаты нарушат суверен Америка должна быть гарантом безопасности", — подчеркнул журналист.

По его мнению, эти противоречия могут осложнить диалог и повлиять на позицию Трампа во время переговоров с Украиной, ведь "может возникнуть ситуация, когда Трамп будет ставить вопрос, почему он должен заниматься европейскими проблемами безопасности в ситуации, когда европейцы не хотят услышать его обеспокоенности в отношении Гренландии".

Портников подчеркнул, что это обострение Путин будет использовать в свою пользу, и Украина может оказаться в ситуации, когда нужно будет определиться, кого поддержать в вопросе Гренландии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в вопросе завершения войны в Украине в 2026 году дипломаты видят два сценария развития событий. Россия в это время тратит на войну колоссальные ресурсы.