Не делайте этого 13 марта, чтобы не испортить свое будущее: что запрещено в эту пятницу

Остерегайтесь в этот день прогулки по лесу и острых предметов

В эту теплую весеннюю пятницу, 13 марта, христиане восточного обряда в Украине почитают святителя Никифора, патриарха Константинопольского, и перенесение его мощей.

Святитель Никифор был одним из главных защитников почитания икон в Византийской империи. Получив прекрасное образование, он участвовал во Вселенском соборе 787 года, на котором восстановили иконопочитание. В 806 году Никифор стал патриархом Константинопольским.

Когда император Лев V Армянин возобновил борьбу с иконами, святителя отправили в ссылку в монастырь. Там он провел более тринадцати лет и скончался в 828 году. В 846 году, после окончательного восстановления иконопочитания, его мощи торжественно перенесли в Константинополь: сначала в храм Святой Софии, а позже — в храм Святых Апостолов.

В народе верили, что на Никифоров день медведи просыпаются после долгой зимней спячки. Они выходят из берлог голодные и бродят по лесу, поэтому люди старались в этот день не ходить в лес, чтобы не встретить хищников лицом к лицу.

Что нельзя делать 13 марта

Посещать лес. Считается, что в это время от спячки пробуждаются медведи. Ходить в лес, особенно в одиночку или в глухие места, крайне опасно.

Вредить деревьям и растениям. В народе верили, что это может навлечь беду на всю семью.

Использовать острые предметы, чтобы не получить травму, которая будет долго заживать.

Ссориться и сквернословить. Любые конфликты, ругань, ложь или сплетни могут обернуться серьезными проблемами в будущем.

Отказывать в помощи. Если кто-то просит о поддержке или гостеприимстве, жадничать нельзя — иначе можно потерять удачу.

В народных верованиях существуют такие предостережения, однако научного подтверждения у них нет

Народные приметы 13 марта

Если день теплый, то весна будет ранней и ласковой.

Снег выпал — холода продлятся еще несколько недель.

Сильный ветер предвещает дождливое лето.

У кого именины 13 марта

Сегодня именины отмечают Григорий, Михаил, Николай, Александр и Кристина.

Праздники и события 13 марта

Всемирный день белого вина "Рислинг" (World Riesling Day)

Всемирный день сна

День наушников

День драгоценностей

