Без трьох ключових домовленостей перемирʼя не буде: Кулеба назвав головні умови

Дипломат зазначив фактори, без яких не буде гарантій дотримання будь-яких домовленостей

Угода про припинення вогню між Москвою та Києвом неможлива, якщо не буде трьох максимально деталізованих оформлених домовленостей, з якими погодиться Україна. У такому разі не існуватиме жодних реальних гарантій і підстав сподіватися, що ці домовленості будуть виконані.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Відповідне відео він опублікував на своєму Youtube-каналі.

За його словами, перша домовленість – про гарантії безпеки. Друга домовленість – про відновлення України. Третя домовленість – про членство України в Європейському Союзі.

"Просто без досягнення домовленостей щодо цих трьох пунктів Україна не зможе вступити в домовленість про припинення вогню. Бо тоді не буде жодних дієвих гарантій і сподівань, що ця домовленість буде дотримана і ті поступки, які зробить Україна, будуть виправданими", – пояснив дипломат.

Нагадаємо, в Кремлі закликають не очікувати високої результативності тристоронніх контактів, пояснюючи це тим, що попереду багато роботи. Водночас російська сторона наполягає, щоб деякі пункти переговорів не виносилися на окреме обговорення, а розглядалися тільки в комплексі в рамках всього переговорного процесу.