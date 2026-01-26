В чеки начали включать доплату за генератор. Сколько действительно стоит его работа и как к этому относятся люди

Генератор может стать отдельной статьей расходов для клиентов.

В Украине в некоторых заведениях могут добавлять в чеке позицию "генератор", если нет света. Фото подобной квитанции разместил в соцсети "Тредс" Андрей Лучкевич.

Он начал дискуссию о том, приемлемо ли добавлять такую позицию к чеку в заведении в условиях проблем в энергетике. Мнения украинцев разделились. Отметим, автор не указал город, где произошло событие.

Фото чека с позицией "генератор"

Часть комментаторов отметила, что при таком чеке на сумму в 4,5 тысячи заплатить за комфорт — нормально:

Собственно говоря, в чем проблема? Вы решили посидеть в тепле, при свете, то есть в комфорте при отключении электроэнергии. К тому же, при чеке в 4,5к жаловаться на 90 гривен.

В современном мире это нормально. Когда нет света и я специально иду в заведение, где есть генератор. Оплата за работу генератора, это как поддержка наших предпринимателей. Думаю это здорово

Комментаторы, поддержавшие такой шаг бизнеса

Однако было много голосов против. В частности, отметили, что стоимость электроэнергии уже добавлена к цене блюд.

Это не ок. Ну пусть тогда не работают, если нет света. Кому от этого хуже

Выходит как: в цену блюд обычно уже закладывается стоимость аренды, зарплат, электроэнергии и т.п.; + немного (или нет =)) владельцу на светлое будущее. Покупая блюда, вы уже оплатили электроэнергию, а потом… еще раз оплатили. Просто дядя предприниматель перевел свои проблемы на клиентов.

Комментаторы, не поддержавшие такой шаг бизнеса

Важно, чтобы о такой возможности предупреждали заранее, настаивает часть корреспондентов.

Считаю, что это включают в счет, но считаю не ок, что об этом не предупреждают. Можно сказать перед заказом — если не будет света, мы включаем генератор, это +90 грн. Вас устраивает? И вопрос не в сумме, а в самом предупреждении.

О генераторе в чеке должны предупредить

Сколько предпринимателю обходится генератор

Купить генератор стоит от 30 тысяч до нескольких сотен тысяч гривен, но это не единственные затраты. Его нужно постоянно заправлять, а это для небольших бизнесов может оказаться огромной дырой в бюджете. В частности, бензиновые генераторы часто используют небольшие магазины и кафе. Их мощность – 7-10 кВт. При работе в течение 8 часов без света дополнительные ежедневные расходы почти 700 грн за бензин. В месяц сумма превысит 20 тысяч. И это только горючее, без учета обслуживания и масла.

Ориентировочные затраты на работу генераторов по разным сценариям работы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за отключения света стоимость продуктов уже выросла. Более того — в Киеве во время блєкаутов не работали крупные сетевые супермаркеты именно из-за проблем с генераторами.