В чеки почали включати доплату за генератор. Скільки насправді коштує його робота та як до цього ставляться люди
Генератор у закладі може стати окремою статтею витрат для клієнтів
В Україні в деяких закладах можуть додавати до чека позицію "генератор", якщо немає світла. Фото подібної квитанції розмістив в соцмережі "Тредс" Андрій Лучкевич.
Він збурив дискусію щодо того, чи прийнятно додавати таку позицію до чека в закладі в умовах проблем в енергетиці. Думки українців розділились. Зазначимо, автор не вказав місто, де відбулась подія.
Частина коментаторів зазначила, що при такому чекові на суму в 4,5 тисячі заплатити за комфорт — нормально:
- Власне кажучи, в чому проблема? Ви вирішили посидіти в теплі, при світлі, іншими словами в комфорті під час відключення електроенергії. До того ж, при чеку в 4,5к жалітись на 90 гривень…
- В сучасному світі це нормально. Коли нема світла і я спеціально йду до закладу де є генератор. Оплата за роботу генератора, це Як підтримка наших підприємців. Думаю це чудово
Проте було чимало голосів проти. Зокрема наголосили, що вартість електроенергії вже додана до ціни страв.
- Це не ок. Ну хай тоді не працюють якщо немає світла. Кому від цього гірше
- Виходить як: у ціну страв зазвичай вже закладається вартість оренди, зарплат, електроенергії, тощо ; + трохи (або ні =)) власнику на світле майбутнє. Купуючи страви, ви вже оплатили електроенергію, а потім… ще раз оплатили. Просто дядько підприємець переклав свої проблеми на клієнтів.
Важливо, щоб про таку можливість попереджали заздалегідь, наполягає частина дописувачів.
- Вважаю ок, що це включають в рахунок, але вважаю не ок, що про це не попереджають. Можна ж сказати перед замовленням — якщо не буде світла, ми вмикаємо генератор, це +90 грн. Вас влаштовує? І питання не в сумі, а в самому попередженні.
Скільки підприємцю обходиться генератор
Придбати генератор коштує від 30 тисяч до кількох сотень тисяч гривень, але це не єдині витрати. Його потрібно постійно заправляти, а це для невеликих бізнесів може стати величезною дірою в бюджеті. Зокрема, бензинові генератори часто використовують невеликі магазини та кав'ярні. Їхня потужність — 7-10 кВт. При роботі протягом 8 годин без світла додаткові щоденні витрати — майже 700 грн за бензин. В місяць сума перевищить 20 тисяч. І це — тільки пальне, без урахування обслуговування та мастила.
Раніше "Телеграф" розповідав, що через відключення світла вартість продуктів вже зросла. Ба більше — в Києві під час блекаутів не працювали великі мережеві супермаркети саме через проблеми з генераторами.