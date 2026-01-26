В чеки почали включати доплату за генератор. Скільки насправді коштує його робота та як до цього ставляться люди

Генератор у закладі може стати окремою статтею витрат для клієнтів

В Україні в деяких закладах можуть додавати до чека позицію "генератор", якщо немає світла. Фото подібної квитанції розмістив в соцмережі "Тредс" Андрій Лучкевич.

Він збурив дискусію щодо того, чи прийнятно додавати таку позицію до чека в закладі в умовах проблем в енергетиці. Думки українців розділились. Зазначимо, автор не вказав місто, де відбулась подія.

Фото чека з позицією "генератор"

Частина коментаторів зазначила, що при такому чекові на суму в 4,5 тисячі заплатити за комфорт — нормально:

Власне кажучи, в чому проблема? Ви вирішили посидіти в теплі, при світлі, іншими словами в комфорті під час відключення електроенергії. До того ж, при чеку в 4,5к жалітись на 90 гривень…

В сучасному світі це нормально. Коли нема світла і я спеціально йду до закладу де є генератор. Оплата за роботу генератора, це Як підтримка наших підприємців. Думаю це чудово

Коментатори, що підтримала такий крок бізнеса

Проте було чимало голосів проти. Зокрема наголосили, що вартість електроенергії вже додана до ціни страв.

Це не ок. Ну хай тоді не працюють якщо немає світла. Кому від цього гірше

Виходить як: у ціну страв зазвичай вже закладається вартість оренди, зарплат, електроенергії, тощо ; + трохи (або ні =)) власнику на світле майбутнє. Купуючи страви, ви вже оплатили електроенергію, а потім… ще раз оплатили. Просто дядько підприємець переклав свої проблеми на клієнтів.

Коментатори, що не підтримала такий крок бізнеса

Важливо, щоб про таку можливість попереджали заздалегідь, наполягає частина дописувачів.

Вважаю ок, що це включають в рахунок, але вважаю не ок, що про це не попереджають. Можна ж сказати перед замовленням — якщо не буде світла, ми вмикаємо генератор, це +90 грн. Вас влаштовує? І питання не в сумі, а в самому попередженні.

Про генератор в чеку мають попередити

Скільки підприємцю обходиться генератор

Придбати генератор коштує від 30 тисяч до кількох сотень тисяч гривень, але це не єдині витрати. Його потрібно постійно заправляти, а це для невеликих бізнесів може стати величезною дірою в бюджеті. Зокрема, бензинові генератори часто використовують невеликі магазини та кав'ярні. Їхня потужність — 7-10 кВт. При роботі протягом 8 годин без світла додаткові щоденні витрати — майже 700 грн за бензин. В місяць сума перевищить 20 тисяч. І це — тільки пальне, без урахування обслуговування та мастила.

Орієнтовні витрати на роботу генераторів за різними сценаріями роботи

Раніше "Телеграф" розповідав, що через відключення світла вартість продуктів вже зросла. Ба більше — в Києві під час блекаутів не працювали великі мережеві супермаркети саме через проблеми з генераторами.