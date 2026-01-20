Считанные часы или дни? Стало известно, когда в домах киевлян может восстановиться подача воды

Коммунальщики работают без остановки

В Киевской городской государственой администрации высказали надежду, что к ночи вторника, 20 января, водоснабжение в столице будет возобновлено. Ситуация очень сложная, поэтому вполне возможно, что это — оптимистический прогноз.

Об этом "Телеграфу" сообщил информированный источник.

По его словам, киевские чиновники рассчитывают, что водоснабжение в Киеве удастся восстановить уже сегодня. При этом собеседник издания подчеркнул, что полной уверенности нет, а такие сроки являются скорее оптимистичным сценарием.

"Надеемся, что это займет несколько часов, а не дней", – добавил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко опубликовал сообщение следующего содержания:

"Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу и на Печерске остается сложной. Относительно электричества – "Укрэнерго" ввело в столице аварийные графики отключений. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры".

Около двух часов назад городской голова сообщил, что без тепла остаются 4000 многоэтажек из 5635, в которых не было теплоснабжения после атаки врага на столицу минувшей ночью. В более 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.

"Ситуация сложная, потому что большинство этих домов подключается уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января", – говорится в публикации.

Кличко добавил, что коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество.

Напомним, морозы и российские обстрелы доставили киевлянам немало неприятностей. В части домов разорвало трубы отопления. Люди жалуются — сообщить коммунальщикам о проблеме почти невозможно, так что когда систему запускают — вода заливает дома. Это может оставить десятки тысяч киевлян без отопления, по меньшей мере, до конца морозов.