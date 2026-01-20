Морозы попрощаются с Киевом уже скоро: когда именно и как прогреется столица

Дни с плюсовой температурой уже на горизонте

После периода ощутимых январских морозов в Киеве ожидаются изменения погодных условий. По прогнозам, в конце месяца температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Когда именно стоит ожидать потепления и каким оно будет, написал "Телеграф". Прогнозом поделились в ресурсе "Погода 33".

Сколько еще продержатся "минусы" в столице

На этой неделе, 20-25 января, в Киеве сохранится морозная зимняя погода. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -7…-2 градуса, а ночью столбики термометров будут опускаться до -15…-7 градусов. В эти дни возможен небольшой снег. На небе иногда ожидается прояснение.

Существенно изменится погода с понедельника, 26 января. Именно с этого дня в Киеве ожидается потепление. Днем температура поднимется до +3 градусов, ночью показатели будут приближаться к нулю, местами -2 градусов. Осадки предполагаются только в начале недели.

Погода в столице. Фото: "Погода33"

Ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что уже через несколько дней в Украину придет долгожданное потепление. Постепенно морозы будут слабеть и до конца января полностью отступят. Однако вместе с тем придут и осадки.

