Лічені години чи дні? Стало відомо, коли у будинках киян може відновитись подача води

Комунальники працюють без зупинки

У Київській міській державній адміністрації сподіваються, що до ночі вівторка, 20 січня, водопостачання у столиці буде відновлено. Ситуація дуже складна, тож це оптимістичний прогноз.

Про це "Телеграфу" повідомило інформоване джерело.

За його словами, київські чиновники розраховують, що водопостачання вдасться відновити вже сьогодні. При цьому співрозмовник видання наголосив, що повної впевненості немає, а такі терміни є скоріше оптимістичним сценарієм.

"Сподіваємося, що це триватиме кілька годин, а не днів", – додав він.

Раніше мер Києва Віталій Кличко опублікував повідомлення наступного змісту:

"Ситуація з водопостачанням та теплом на лівому березі та на Печерську залишається складною. Щодо електрики – "Укренерго" ввело в столиці аварійні графіки відключень. Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури".

Близько двох годин тому міський голова повідомив, що без тепла залишаються 4000 багатоповерхівок із 5635, у яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі. У понад 1600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

"Ситуація складна, тому що більшість цих будинків підключається вже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня", – йдеться у публікації.

Кличко додав, що комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб повернути до будинків киян тепло, воду та електрику.

Нагадаємо, морози та російські обстріли завдали киянам чимало неприємностей. У частині будинків розірвало труби опалення. Люди скаржаться — повідомити комунальників про проблему майже неможливо, то коли систему запускають — вода заливає вдома. Це може залишити десятки тисяч киян без опалення щонайменше до кінця морозів.