"Водопады" из батарей и замерзшие унитазы: как Киев переживает морозы без света и отопления

Отсутствие света, морозы и запуск систем отопления приводят к новым авариям

Морозы и российские обстрелы доставили киевлянам немало неприятностей. В части домов разорвало трубы отопления. Люди жалуются — сообщить коммунальщикам о проблеме почти невозможно, так что когда систему запускают — вода заливает дома. Это может оставить десятки тысяч киевлян без отопления, по меньшей мере, до конца морозов.

Своими фотографиями коммунальных проблем они делятся в соцсетях. У киевлянки Анастасии Терещенко дом без отопления уже седьмой день. Света нет из-за аварийной ситуации, однако ночью дают горячую воду. Батареи в подъезде разорвало от морозов – женщина разместила красноречивое фото.

Сообщение в Treads о поврежденных трубах отопления

Ирина Хвостикова отмечает — коммунальщикам дозвониться очень сложно. Она пытается привлечь внимание к разорванным батареям через Тредс.

Сообщение в Treads о поврежденных трубах отопления

Отметим, что из-за разорванных батарей может возникнуть проблема при восстановлении услуги отопления. Об этом пишет другая пользователь, отмечая, что также есть проблема со светом.

Сообщение в Treads о поврежденных трубах отопления

У жительницы Киева Влады трубы не разорвало, а погнуло. Девушка боится, что их разорвет: "Завтра еду в ЖЭК, потому что у меня выгибало трубы отопления. Не знаю, как это возможно и почему это произошло. Просто переживаю, чтобы они не лопнули. Я писала и звонила в ЖЭК, но там никто не берет трубку, поэтому поеду лично".

Сообщение в Treads о изогнутых трубах отопления

Последствия разрыва труб красноречиво показывает Анастасия Коваленко. От мороза порвало трубы в подвале и при подключении отопления его просто залило кипятком. Она говорит: коммунальщики не реагируют несколько дней.

Явление — массовое, свидетельствуют местные телеграмм-каналы, которые размещают видео с водопадами воды из разных адресов столицы.

Проблема с водой не только лишь в системе отопления. Никита Вялов показал, как в его заведении вода замерзла в унитазе.

Сообщение в Treads о замерзшей в унитазе воде

В ЖК "Манхэттен" замерзла канализация с 14 по 35 этаж. Соответствующее видео разместили в одном из телеграмм-каналов.

При этом оптимистического прогноза для столицы нет. Продолжительность отключений света ежедневно оценивают по меньшей мере в 16 часов. И это при условии, что Россия не совершит повторную атаку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что и погода не даст передохнуть. К концу января в Киеве ожидают стабильно сильные морозы, но с началом февраля придет оттепель.