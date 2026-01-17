Был среди богатейших мэров, а теперь лидер по доплатам: как изменились доходы главы Ужгорода (документ)

Невысокий оклад, но щедрые доплаты контрастируют с прошлогодними доходами

Мэра Ужгорода с населением всего около 130 тысяч человек Богдана Андреева нельзя назвать самым богатым, учитывая его зарплату. Должностной оклад в 2025 году составил 24 240 грн.

Что нужно знать:

"На руки" Богдан Андреев получил 213 472 грн

Материальная помощь превысила 150 тыс. грн

В 2024 году мэр был среди самых оплачиваемых — более 1,18 млн грн

Об этом стало известно из ответа городского совета Ужгорода на информационный запрос "Телеграфа". Но благодаря определенным надбавкам ему за предыдущий год насчитали 277 587,46 грн, из которых на руки он получил 213 472 грн.

При этом Андреева можно назвать лидером по выплате материальной помощи. На решение социально-бытовых вопросов он получил 79 019,05 грн., а на оздоровление во время отпуска — 74 213,72 грн. В общей сложности это 153 232,77 грн в плюс.

Ответ на запрос "Телеграфа" о зарплате Андреева

Интересный факт — еще в начале 2025 года Андреев был одним из самых высокооплачиваемых мэров Украины, получив за 2024 год 1 миллион 181 тысячу гривен зарплаты.

Декларация Андреева за 2024 год

Что известно о Богдане Андрееве

Богдан Андреев

Образование — инженер-механик и юрист. Работал в медицинской сфере, таможенных органах, руководящих должностях в госслужбе и бизнесе. Был секретарем Ужгородского городского совета, а с 16 ноября 2015 — избран городской голова Ужгорода. Политическую карьеру строил в партиях с сомнительной репутацией, в частности, "Партии регионов" и "Видродження". Он в интервью говорил, что семью обеспечивает жена, занимающаяся бизнесом.

