Апокалипсис близко? Черкасскую область накроет аномальный арктический удар
Ожидается 18 градусов мороза
Жителям Черкасской области следует готовиться к пику зимних морозов. Синоптическая ситуация в ближайшие дни будет определяться противоборством арктического воздуха и высотных циклонов, что принесет существенное снижение температуры и гололедицы на дорогах.
Что нужно знать:
- 14 января область будет находиться в эпицентре арктического холода
- В четверг прогнозируют снег и почти незаметное потепление
- Из-за мороза и осадков дороги могут быть скользкими
В среду, 14 января, область будет находиться в эпицентре арктического холода, сообщают синоптики Укргидрометцентра. Из-за особенного строения атмосферы и формирования инверсионных слоев ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Существенных осадков в этот день не ожидается, однако мороз усилится:
- Ночью: столбики термометров опустятся до -13…-18°;
- Днем: температура будет колебаться в пределах -7…-12°.
В четверг, 15 января, характер погоды несколько изменится под влиянием теплого атмосферного фронта с Балтики. Ожидается небольшой снег, который может прибавить к 1-2 см снежного покрова. Хотя температура воздуха немного повысится, из-за высокой влажности потепление будет почти неощутимым:
- Ночью: прогнозируется -10…-15°;
- Днем: ожидается -5...-10°.
При отрицательных температурах и даже небольших осадках дороги и тротуары могут быть скользкими, будьте внимательны и осторожны! Готовьте более теплую одежду и обувь
Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели в Украине будет сохраняться холодная, морозная погода без ощутимого потепления. Синоптики сообщают, что морозы будут держаться как минимум до 25 января.