Апокалипсис близко? Черкасскую область накроет аномальный арктический удар

Ожидается 18 градусов мороза

Жителям Черкасской области следует готовиться к пику зимних морозов. Синоптическая ситуация в ближайшие дни будет определяться противоборством арктического воздуха и высотных циклонов, что принесет существенное снижение температуры и гололедицы на дорогах.

Что нужно знать:

14 января область будет находиться в эпицентре арктического холода

В четверг прогнозируют снег и почти незаметное потепление

Из-за мороза и осадков дороги могут быть скользкими

В среду, 14 января, область будет находиться в эпицентре арктического холода, сообщают синоптики Укргидрометцентра. Из-за особенного строения атмосферы и формирования инверсионных слоев ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Существенных осадков в этот день не ожидается, однако мороз усилится:

Ночью: столбики термометров опустятся до -13…-18° ;

столбики термометров опустятся до ; Днем: температура будет колебаться в пределах -7…-12°.

Прогноз погоды в Черкассах на 14 января. Данные Ventusky

В четверг, 15 января, характер погоды несколько изменится под влиянием теплого атмосферного фронта с Балтики. Ожидается небольшой снег, который может прибавить к 1-2 см снежного покрова. Хотя температура воздуха немного повысится, из-за высокой влажности потепление будет почти неощутимым:

Ночью: прогнозируется -10…-15° ;

прогнозируется ; Днем: ожидается -5...-10°.

Прогноз погоды в Черкассах на 15 января. Данные Ventusky

При отрицательных температурах и даже небольших осадках дороги и тротуары могут быть скользкими, будьте внимательны и осторожны! Готовьте более теплую одежду и обувь Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Ранее сообщалось, что в ближайшие две недели в Украине будет сохраняться холодная, морозная погода без ощутимого потепления. Синоптики сообщают, что морозы будут держаться как минимум до 25 января.