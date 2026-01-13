Ударит настоящий "дубак": какие выходные в январе могут стать самыми холодными

Солнце будет обманчивым: почему выходные станут самыми холодными днями недели

Украинцам придется запастись терпением и теплой одеждой — в ближайшее время потепление не ожидается. Синоптики прогнозируют, что морозная погода сохранится, по меньшей мере, до 25 января.

В ближайшие две недели в области будет держаться морозная погода без значительного потепления. Об этом "Телеграфу" рассказала Светлана Дриганюк, дежурный синоптик Волынского облгидрометцентра.

По ее словам, погоду будет определять область повышенного давления, а воздушные массы будут поступать с востока и северо-востока. "Синоптическая ситуация складывается так, что в ближайшее время, то есть до конца этой недели и в течение следующей недели тепла и значительного потепления не ожидаем , потому что погоду будет предопределять преимущественно область повышенного давления", — пояснила синоптик.

К концу недели ночью температура опустится до 14-18 градусов мороза, днем будет держаться от 5 до 10 градусов ниже нуля. Осадков в основном не прогнозируют.

Исключение составит 15 января, в четверг. Территорию Волыни пересечет теплый атмосферный фронт, который придет из Западной Европы. Мороз немного ослабеет – ночью до 8-11 градусов, днем от нуля до 6 градусов мороза. "Пройдет умеренный, местами значительный снег, это преимущественно в ночные часы, днем небольшой снег", — рассказала Дриганюк.

Погода в Украине 15 января

Облачность также отразится на температуре. В облачные дни мороз будет на 2-3 градуса слабее. В выходные, 17-18 января, облаков станет меньше, может даже пробиваться солнце. Поэтому ночью температура будет падать сильнее.

Прогноз погоды на 18 января в Украине.

Следующая неделя, с 19 по 25 января, также будет морозной. Ночью ожидается от 10 до 15 градусов мороза, днем от 5 до 10 градусов ниже нуля. Погода будет преобладать сухой, лишь местами возможен небольшой снег, говорит метеоролог.

Синоптик также предупредила об гололедице на дорогах и тротуарах.

