Апокаліпсис близько? Черкащину накриє аномальний арктичний удар

Очікується 18 градусів морозу

Жителям Черкаської області варто готуватися до піку зимових морозів. Синоптична ситуація найближчими днями визначатиметься протиборством арктичного повітря та висотних циклонів, що принесе суттєве зниження температури та ожеледицю на дорогах.

Що треба знати:

14 січня область перебуватиме в епіцентрі арктичного холоду

У четвер прогнозують сніг і майже непомітне потепління

Через мороз і опади дороги можуть бути слизькими

У середу, 14 січня, область перебуватиме в епіцентрі арктичного холоду, повідомляють синоптики Укргідрометцентру. Через особливу будову атмосфери та формування інверсійних шарів очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Суттєвих опадів цього дня не передбачається, проте мороз посилиться:

Вночі: стовпчики термометрів опуститься до -13…-18° ;

стовпчики термометрів опуститься до ; Вдень: температура коливатиметься в межах -7…-12°.

Прогноз погоди в Черкасах на 14 січня. Дані Ventusky

У четвер, 15 січня, характер погоди дещо зміниться під впливом теплого атмосферного фронту з Балтики. Очікується невеликий сніг, який може додати до 1-2 см снігового покриву. Хоча температура повітря трохи підвищиться, через високу вологість потепління буде майже невідчутним:

Вночі: прогнозується -10…-15° ;

прогнозується ; Вдень: очікується -5…-10°.

Прогноз погоди в Черкасах на 15 січня. Дані Ventusky

При від’ємних температурах та навіть невеликих опадах дороги і тротуари можуть бути слизькими, будьте уважні та обережні! Готуйте більш теплий одяг та взуття Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Раніше повідомлялось, що найближчі два тижні в Україні зберігатиметься холодна, морозна погода без відчутного потепління. Синоптики повідомляють, що морози триматимуться щонайменше до 25 січня.