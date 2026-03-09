Дружина заробила вдесятеро більше: скільки отримав Розумков за рік роботи у Раді

Дружина ексспікера Ради змогла заробити близько 8 мільйонів гривень

Колишній спікер Верховної Ради, а нині народний депутат України, Дмитро Разумков подав декларацію про доходи за 2025 рік. З документа стало відомо, що його дружина за цей же період заробила в десять разів більше.

Про це свідчать дані НАЗК. Згідно з вказаною інформацією, протягом останніх 11 місяців роботи в парламенті Дмитро Разумков отримав 787 094 гривні заробітної плати.

У своєму фінансовому звіті нардеп також вказав ще одне джерело надходження прибутків протягом минулого року. Він додатково отримав 12 504 гривні доходу від продажу електричної енергії, яка була вироблена з альтернативних джерел енергії за "зеленим" тарифом.

Декларація про доходи Дмитра Разумкова

Своєю чергою, дружина народного обранця Юлія Чайка за минулий рік отримала дохід від підприємницької діяльності 8 311 897 гривень. Також вона мала від держави компенсацію за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) у розмірі 12 364 гривень.

Доходи дружини Дмитра Разумкова за 2025 рік

Що відомо про дружину Дмитра Разумкова

Як писав "Телеграф", Юлія Чайка не публічна персона. Вона веде закритий спосіб життя, хоча і є донькою колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки.

Дмитро Разумков і Юлія Чайка

Його називали "мером-рекордсменом", оскільки він чотири рази поспіль обирався на посаду. У 2013 році він раптово помер.

Володимир Чайка

З Дмитром Разумковим вона познайомилась в університеті. За роки шлюбу у пари народилося двоє синів: Олександр та Олексій.

Дмитро Разумков з дружиною та синами

Раніше "Телеграф" знайшов квартиру дружини голови АРМА Павла Великоречаніна в 500 метрах від Верховної Ради. Тепер активи чиновника та його сім'ї можуть зацікавити НАЗК.