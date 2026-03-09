Дружина заробила вдесятеро більше: скільки отримав Розумков за рік роботи у Раді
Дружина ексспікера Ради змогла заробити близько 8 мільйонів гривень
Колишній спікер Верховної Ради, а нині народний депутат України, Дмитро Разумков подав декларацію про доходи за 2025 рік. З документа стало відомо, що його дружина за цей же період заробила в десять разів більше.
Про це свідчать дані НАЗК. Згідно з вказаною інформацією, протягом останніх 11 місяців роботи в парламенті Дмитро Разумков отримав 787 094 гривні заробітної плати.
У своєму фінансовому звіті нардеп також вказав ще одне джерело надходження прибутків протягом минулого року. Він додатково отримав 12 504 гривні доходу від продажу електричної енергії, яка була вироблена з альтернативних джерел енергії за "зеленим" тарифом.
Своєю чергою, дружина народного обранця Юлія Чайка за минулий рік отримала дохід від підприємницької діяльності 8 311 897 гривень. Також вона мала від держави компенсацію за працевлаштування внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) у розмірі 12 364 гривень.
Що відомо про дружину Дмитра Разумкова
Як писав "Телеграф", Юлія Чайка не публічна персона. Вона веде закритий спосіб життя, хоча і є донькою колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки.
Його називали "мером-рекордсменом", оскільки він чотири рази поспіль обирався на посаду. У 2013 році він раптово помер.
З Дмитром Разумковим вона познайомилась в університеті. За роки шлюбу у пари народилося двоє синів: Олександр та Олексій.
